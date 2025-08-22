Continuitate culturală şi artistică

Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina este unul dintre cele mai importante momente culturale ale anului, reunind ansambluri, coriști, dansatori și muzicieni din întreaga Voivodină, într-o celebrare autentică a identității și tradiției românești. Acest eveniment mult așteptat de comunitatea românească din Serbia se desfăşoară anul acesta în localitatea Ecica, în perioada 22-23 august.



O prezență deosebită în cadrul festivalului o va avea Societatea Cultural-Artistică ,,Ștefan Ștefu” din Ecica, societate care aniversează anul acesta 140 de ani de la înființarea corului – o impresionantă continuitate culturală și artistică. Ecica va fi reprezentată și prin secția de dansuri populare care va deschide această ediție, dar și prin orchestra societății, oferind publicului un spectacol complet, autentic și emoționant. Prin dans, muzică și cântec, localnicii vor aduce în fața spectatorilor esența tradiției și a spiritului românesc din această zonă.

Unul dintre tinerii-minune cu care se poate mândri această localitate, un izvor nesecat de talente, este Titus Ciorogar. Cu ocazia festivalului şi a marcării a 140 de ani de activitate a corului, Titus Ciorogar pregătește corul mixt al societății, care se va prezenta la această ediție a Marelui Festival. Mai multe informaţii am primit de la dânsul: ,,Am început să activez la SCA «Ștefan Ștefu» în anul 2004, când eram clasa I, prima dată ca dansator, iar mai târziu ca membru al corului și al orchestrei. De mic mi-a plăcut muzica populară românească, în special tradițiile și obiceiurile care le putem vedea la un asemenea festival. De data aceasta am onoarea să pregătesc corul mixt din Ecica, formaţie care se va prezenta la festival. Repetițiile decurg bine. Ne întâlnim de trei, patru ori pe săptâmănă, în funcție de programul tuturora”, spune Titus la finalul discuţiei.

Florin RAŞA

