Încă o participare la un festival din România

Zilele orașului Deta s-au desfășurat timp de trei zile, în perioada 1–3 august, și cu această ocazie, la invitația primarului orașului Deta, Petru Roman, a participat și Societatea Cultural-Artistică „Veselia” din Glogoni. Aceștia au evoluat în programul de sâmbătă, 2 august, cu orchestra proprie, soliști vocali și un solist instrumental.

Ca soliste vocale au participat surorile Mic, Teodora și Cristina, din Satu Nou, și Victoria Ion, iar ca solist instrumental la nai a participat Dorel Marianu, care i-a acompaniat la acordeon și pe soliștii vocali.

Pe lângă SCA „Veselia” din Glogoni, la acest festival au mai participat Grupul Vocal „Fetele de la Coştei” și Ansamblul „Dr. Tihomir Ostojić” din Čoka.

Trebuie menționat faptul că SCA „Veselia” din Glogoni și orașul Deta au o colaborare de lungă durată, care durează de 13 ani, iar ansamblul din Deta va întoarce vizita în luna septembrie, când va veni la Glogoni pentru a participa la Zilele Românilor din Glogoni. Alături de ei vor fi prezenți și invitați din Ghilad (România), cu care există, de asemenea, o colaborare de lungă durată, precum și numeroși alți participanți din diferite zone ale României.

Până atunci, la Glogoni, pe data de 15 august, va fi hramul bisericii, unde, după Liturghia de dimineață, SCA „Veselia” va participa la programul ce se va desfășura în orele după-amiezii și ale serii, prezentând dansuri din Banat și Transilvania.

După acest eveniment, la finalul programului estival, ansamblul va participa la Festivalul de Folclor şi Muzică Românească din Uzdin.

Liviu BULIC

Articolul îl puteți citi în numărul 32 din 9 august 2025