Păstrând tradițiile bănățene prin gust și măiestrie

Recent, sala Casei de Cultură din Jasenovo a găzduit, pentru a șasea oară consecutiv, o manifestare deosebită organizată de Asociația Femeilor „Jasenovčanke”. La concurs au participat aproximativ 20 de asociații de femei din întreaga zonă, dintre care amintim asociațiile românești „La gură de Ogășăl” din Mesici, „Valea Teiului” din Coștei, „Satul Voievodului” din Voivodinț și „Zestrea Grebenceană” din Grebenaț.

Programul a fost deschis de membrii Ansamblului Folcloric „Đorđe Maletić” din Jasenovo și de cea mai tânără formație, „Labudovo okno” din Bela Crkva.

Această întâlnire dedicată tradițiilor culinare bănățene a oferit o ocazie prețioasă pentru păstrarea și promovarea rețetelor autentice transmise din generație în generație. Juriul de specialitate a evaluat cu atenție fiecare colac, pentru a-l desemna pe cel mai frumos și cel mai gustos.

Premiul pentru cel mai bun colac a revenit Asociației Femeilor „Satul Voievodului” din Voivoinț, care a impresionat prin calitatea și aspectul colacului. Pe locul doi s-a clasat Asociația „Nera – Kusić”, iar pe locul trei „Zestrea Grebenceană” din Grebenaț.

După festivitatea de premiere, participantele și invitații au continuat un schimb valoros de experiențe și amintiri, evidențiind importanța acestor întâlniri în conservarea tradițiilor și întărirea legăturilor dintre comunitățile românești din Banat.

„S-a ales cel mai bun colac bănățean. La concurs au participat numeroase doamne, care au adus 20 de colaci. Juriul, obiectiv și profesionist, a ales cel mai frumos și gustos colac”, a declarat președinta Asociației „Jasenovčanke”, Indira Motorov.

Ea s-a declarat mulțumită de modul în care s-a desfășurat concursul, subliniind buna atmosferă și spiritul de colaborare dintre participante.

Denis STRATULAT

Articolul îl puteți citi în numărul 32 din 9 august 2025