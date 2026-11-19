Duminică, 22 noiembrie, începând cu ora 15, în sala mare a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, va avea loc Festivalul de Folclor al Copiilor din Voivodina, un eveniment dedicat promovării și păstrării tradițiilor, obiceiurilor și valorilor culturale românești prin cântec, dans și port popular.

Evenimentul este organizat de SCA „Dr. Radu Flora” din Satu Nou, în colaborare cu Casa de Cultură „3 Octombrie” și Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou. Festivalul își propune să aducă în prim-plan frumusețea folclorului și talentul tinerei generații, oferind copiilor ocazia de a duce mai departe moștenirea culturală și tradițiile strămoșești.

Toți iubitorii de folclor sunt așteptați să se bucure de această sărbătoare a cântecului, dansului și muzicii populare, iar noi vom reveni în următorul număr al săptămânalului cu un reportaj mai amplu de la acest eveniment deosebit, dedicat copiilor și tradițiilor românești.

Articolul îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN