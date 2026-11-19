Dansatorii Ansamblului „Kolo” din Arad au învățat o nouă coregrafie de jocuri vlahe, sub îndrumarea coregrafei Casei de Cultură din Satu Nou, Marija Vukoslavčević. La început de noiembrie a fost inițiată o colaborare între membrii Societății Cultural-Artistice „Kolo” din Arad, România, și membrii Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou.

Membrii Ansamblului Cultural-Artistic „Kolo” din Arad, România, au avut parte de un program special de pregătire, în cadrul căruia repertoriul lor coregrafic s-a îmbogățit cu o nouă suită de dansuri tradiționale din zona Borului, din Serbia. Coregrafia a fost realizată de Marija Vukoslavčević, pedagog în domeniul dansului tradițional și colaborator muzical, pe un aranjament muzical semnat de Janiel Șublea. La pregătirea dansatorilor a contribuit și Marinel Dimitriev, în calitate de corepetitor. Invitația adresată Marijei Vukoslavčević a venit din partea membrilor societății din Arad, care au remarcat coregrafia la o manifestare europeană de folclor, unde aceasta fusese prezentată de un ansamblu din Germania.

„M-au invitat personal să le montez această coregrafie, pe care au văzut-o la o manifestare europeană de folclor, în interpretarea unui ansamblu din Germania”, a precizat coregrafa Marija Vukoslavčević cu mândrie. Poposind la Arad, coregrafa a dedicat weekendul dansului tradițional, repetițiilor intense și schimbului de experiență culturală. Pe site-ul Societății Cultural-Artistice „Kolo” și pe rețelele de socializare, reprezentanții societății au subliniat importanța colaborării, mulțumindu-le celor doi instructori pentru răbdare, profesionalism, dedicare și pentru cunoștințele împărtășite cu generozitate. Ansamblul „Kolo” din Arad este membru al Uniunii Sârbilor din România și își desfășoară activitatea în propriul spațiu cultural. Un aspect aparte al formației este componența sa multiculturală, majoritatea membrilor fiind români și sârbi.

De asemenea, în cadrul comunității funcționează și o școală cu predare în limba sârbă. Această întâlnire artistică deschide drumul unei colaborări mai ample între SCA „Kolo” din Arad și Casa de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou. Cele două instituții își propun să dezvolte relațiile prin schimburi de experiență, întâlniri culturale și activități comune, menite să promoveze patrimoniul folcloric și tradițiile celor două comunități.

Articolul îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN