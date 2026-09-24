EDIȚIA A XVIII-A A MANIFESTĂRII „CURCUBEUL ETNIILOR”ȘI EDIȚIA A XIII-A A MANIFESTĂRII „CARTOFUL CEL MAI FRECVENT ALIMENT”

A treia sâmbătă din luna septembrie a reunit la Uzdin asociații, colecționari și vizitatori care își păstrează și respectă trecutul, strămoșii și patrimoniul moștenit. AF „Bunicuțele” din Uzdin s-a bucurat de un număr însemnat de participanți din Serbia și România, care s-au deplasat la Uzdin pentru a demonstra frumusețea portului popular pe care l-au moștenit, dar, totodată, și pentru a degusta și a învăța sau a-și aminti de rețeta unei mâncări care, în trecut, nu a lipsit de pe masa predecesorilor.

Pentru manifestarea gastronomică „Cartoful – cel mai frecvent aliment”, de fiecare dată, membra asociației Ana Perović pregătește la fața locului „vălușche în danf”. Ani la rând, pe lângă faptul că vizitatorii au avut ocazia să guste această mâncare, dacă și-au dorit, au putut să asiste la gătirea acesteia și mulți au profitat de această ocazie timp de 13 ani. Manifestarea „Curcubeul etniilor” a reunit anul acesta participanți din Nicolinț, Crepaja, Debeljača, Covăcița, Glogoni, Ecica, Idvor, Reșița, Seciani, Timișoara și Uzdin.

La ora 15, participanții, îmbrăcați în porturi populare specifice zonelor de unde vin, au plecat de la sediul asociației spre Primărie, în fața căreia s-a desfășurat programul manifestării. După cuvintele de salut adresate de Ana Boier, președinta asociației, și Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, a urmat „Parada portului”. Peste 50 de modele au defilat pe platoul din centrul Uzdinului, după care fiecare s-a prezentat cu o poveste despre ocazia cu care s-a purtat costumul, vechimea portului și detalii despre fiecare piesă vestimentară îmbrăcată și fiecare ornament moștenit.

Publicul a admirat porturi populare românești pentru diferite ocazii și din diferite zone, porturi maghiare care se purtau în zilele de lucru și porturi ale femeilor tinere măritate, cu motive florale reprezentând flori de mac, porturi slovace din Covăcița care se purtau la nunți și la sărbători, porturi sârbești purtate la oraș și la sate, în zile de sărbătoare, port popular macedonean, dar și un port de mireasă din regiunea Kosovo.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Stela NEDA BULIC