„ROADELE TOAMNEI” ȘI LANSARE DE CARTE LA SLA„TIBISCUS” DIN UZDIN

Sâmbătă, 19 septembrie, s-a desfășurat manifestarea tradițională „Roadele toamnei”, bine cunoscută producătorilor de fructe și legume, dar și iubitorilor ciorbei de fasole. În fața sediului SLA „Tibiscus”, la Casa Românească, la ora 9, s-a dat startul concursului de preparare a ciorbei de fasole cu costițe afumate.

Organizatorii au asigurat fasolea, costițele și lemnele pentru foc. În concurs au intrat șapte echipe din Ecica, Covăcița, Tomaševac și Uzdin. Echipele au avut la dispoziție între două ore și două ore și jumătate pentru a prepara cea mai gustoasă ciorbă. Câștigătoare a fost echipa „Ilie și prietenii”, al cărei bucătar-șef a fost Ilie Ghețău. Locul al II-lea a revenit echipei „Giga Moravac”, avându-l ca bucătar-șef pe Gheorghe Ghertinișan, iar pe locul al III-lea s-a clasat echipa „Naši Tomaševčani”, condusă de Slavomir Stankov. În Galeria „Torna, torna fratre” au fost expuse în jur de 70 de produse agroalimentare de sezon, printre care fructe, legume și cereale.

Pentru vizitatori, expoziția a fost o adevărată sărbătoare a culorilor și mirosurilor. Produsele au fost asigurate de uzdinenii Pavel Bălan, Vidu Velici, Alexandru Vasile Barbu și Gheorghe Paiovici, precum și de Lazar Petrović din Putnikovo. Fiind un an cu o recoltă deosebit de bună de fructe, producătorii au reușit să obțină țuică de calitate, astfel că la Festivalul Ţuicii din Banat „Gala răchiei” au intrat în concurs 33 de sortimente de răchie de casă.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Stela NEDA BULIC