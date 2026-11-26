Mirjana Maksimović este scriitoare, poetă, cântăreață, compozitoare, actriță, dansatoare și autoare de spectacole pentru copii, iar de profesie este inginer constructor. S-a născut la Belgrad și a făcut primii pași pe scenă încă din copilărie, la școala de actorie a renumitului Bata Miladinović. A publicat romanele „Cealaltă față” și „Păzitorul visurilor”, volumul de poezii pentru copii „Poezii aduse de rândunele” și albumul muzical „Pulbere de îngeri”.

Cabaretul său de autor, „Îl caut pe cel potrivit!”, cucerește publicul din întreaga regiune deja de șase stagiuni, în timp ce melodrama „Și a fost iubire!” își așteaptă întâlnirea cu scena teatrului. Spectacolele și atelierele muzicale pe care le creează pentru cei mici sunt prezentate în grădinițe, la festivaluri și la diferite manifestări. Acestea aduc bucurie copiilor, dar și adulților care încă mai știu să se joace. Mirjana este membră a Asociației pentru Afirmarea Artiștilor din Vârșeț – VAU ARS, interpretează diverse genuri muzicale și joacă roluri în filme și seriale de televiziune din țară și din regiune.

De profesie sunteți inginer constructor. Cum s-au îmbinat în cazul dumneavoastră precizia inginerească și libertatea artistică?

Precizia, punctualitatea, spiritul de observație și autodisciplina înnăscută – calități pe care le-am dezvoltat mai întâi la Școala de Arhitectură, alături de profesori extraordinari, iar apoi la Facultatea de Construcții – m-au ajutat foarte mult și în creația artistică. Libertatea de creație nu înseamnă absența ordinii și a disciplinei. Dimpotrivă, pentru a crea ceva frumos și valoros, ceva de care să se bucure și ceilalți, sunt necesare dedicarea, perseverența și simțul măsurii. De aceea, cred că precizia inginerească și libertatea artistică au găsit în mine o îmbinare foarte bună și firească.

V-ați întors pe deplin la artă în urmă cu aproximativ cincisprezece ani. Ce v-a determinat să nu mai amânați această revenire?

Atunci când Dumnezeu vă dăruiește talente, aveți și obligația de a răspunde acestui dar prin muncă și creație. Toate acestea au rămas ani întregi în adâncul sufletului meu, așteptând momentul potrivit, până când nu au mai putut rămâne ascunse. Am început să scriu, să creez, să joc teatru și să cânt. M-am întors la ceea ce a făcut dintotdeauna parte din mine. Sper că fac toate acestea spre bucuria minunatului meu public, căruia încerc mereu să-i aduc zâmbetul pe buze. Tocmai zâmbetul publicului este cel mai frumos răspuns la ceea ce creez.

Atunci când creați, ce se naște mai întâi – ideea, versul, muzica sau scena? Și se întâmplă ca o operă să se transforme uneori într-o formă artistică cu totul nouă?

Las ideea și inspirația să mă călăuzească – de cele mai multe ori, ele mă conduc singure exact acolo unde trebuie. Uneori, o poezie, un text sau o melodie, create inițial ca opere de sine stătătoare, își găsesc o viață nouă în ceva cu totul diferit.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

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