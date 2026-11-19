Timișoara a găzduit, în perioada 11–13 noiembrie 2026, prima ediție a Festivalului Internațional de Literatură al Banatului, o manifestare culturală de amploare care a reunit aproximativ 40 de scriitori, critici literari și oameni de cultură din România, Serbia, Republica Moldova și Italia.

Evenimentul s-a remarcat prin calitatea invitaților, diversitatea programului și deschiderea către dialogul intercultural. Printre participanți s-au numărat și trei reprezentanți ai literaturii române din Serbia: Mariana Stratulat, Nicu Ciobanu și Valentin Mic. Organizat sub genericul „Dialoguri între diferențe. Hărți invizibile și geografii reale”, Festivalul Internațional de Literatură al Banatului a transformat Timișoara, timp de trei zile, într-un spațiu al dialogului literar și intercultural, oferind participanților posibilitatea de a reflecta asupra rolului literaturii într-o societate marcată de diversitate, schimbări și redefinirea permanentă a identităților culturale.

Merit deosebit în conceperea și organizarea acestei manifestări îi revine scriitorului Robert Șerban, președintele Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, a cărui implicare a contribuit decisiv la conturarea unui eveniment literar de anvergură internațională. Cunoscut pentru activitatea sa literară și pentru preocuparea constantă de a promova cultura și de a crea punți între scriitori, Robert Șerban a demonstrat, și cu acest prilej, o remarcabilă capacitate de organizare și de mobilizare a unor personalități reprezentative ale vieții literare contemporane. Reunirea unui număr atât de important de autori, critici și oameni de cultură, proveniți din spații geografice și culturale diferite, constituie o realizare care merită apreciată, cu atât mai mult cu cât este vorba despre prima ediție a festivalului.

Dincolo de dimensiunea organizatorică, inițiativa lui Robert Șerban se distinge printr-o viziune culturală generoasă, în care literatura devine un teritoriu comun, iar Banatul, cu bogăția sa istorică și multi culturală, reprezintă un cadru firesc pentru întâlnirea și comunicarea dintre creatori. Prin această manifestare, Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România își consolidează rolul de promotor al valorilor literare și de inițiator al unor proiecte culturale capabile să depășească granițele regionale și naționale.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 21 noiembrie 2026

Valentin MIC

FOTO: Constantin DUMA