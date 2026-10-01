La Mărghita a fost oficiată slujba de prăznuire a Nașterii Maicii Domnului– Sfânta Maria Mică

Și anul acesta, marți, 8 septembrie, Biserica Ortodoxă Română din Mărghita a fost în sărbătoare, spre bucuria creștinilor localnici, cu prilejul hramului bisericii, Nașterea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mică. Cei care provin din această localitate sau au trăit cândva la Mărghita revin cu mare emoție, bucurie și drag, mai ales cu prilejul sărbătorii hramului.



Anul acesta, Sfânta Liturghie a fost slujită de Florențiu Ianeș, preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Mărghita, împreună cu Andrei Stancu, eclesiarh și slujitor la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Nemanja Džambić, preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Mărghita, precum și cu preoții parohi Moise Lința, din Uzdin, și Costel Paulescu, din Cuvin. Credincioșii din Mărghita sunt obișnuiți de mai mulți ani cu oficierea bilingvă a Liturghiei cu prilejul hramului bisericii, ceea ce reprezintă o particularitate în comparație cu alte hramuri ale bisericilor ortodoxe române din Banat.

La acest eveniment important pentru Biserica Ortodoxă Română din Mărghita au fost prezenți credincioși localnici, numeroși oaspeți, precum și consătenii lor, credincioși ai Bisericii Ortodoxe Sârbe din Mărghita. În numele comunei Plandiște a participat Dušan Ćurčić, președintele Adunării comunale.

Nașii hramului bisericesc din acest an au fost Gruia și Anușca Pascu din Mărghita, care au predat nășia Marianei Pascu din Vârșeț, originară din Mărghita.

Despre această sărbătoare, preotul paroh a spus că în această zi inimile tuturor au fost pline de bucurie, deoarece hramul reprezintă evenimentul principal pentru Biserica Ortodoxă Română din Mărghita. Toți mărghiticenii, chiar dacă sunt departe, își dau silința să fie la Mărghita și să participe la Sfânta Liturghie și la hramul bisericii. La slujbă a participat și un sobor de preoți, cărora părintele Florențiu Ianeș le-a mulțumit pentru prezență, pentru împreuna-slujire și pentru că au înfrumusețat această sărbătoare deosebită pentru credincioșii din Mărghita.

Ca în fiecare an, sărbătoarea s-a încheiat cu o masă comună, la care au participat credincioșii, oaspeții și preoții. Despre această sărbătoare de la Mărghita, la care a participat pentru prima dată, Andrei Stancu, eclesiarh și slujitor la Catedrala Episcopală din Vârșeț, a spus:

„În această zi atât de specială, la prima sărbătoare a anului bisericesc închinată Maicii Domnului, Nașterea Maicii Domnului, anul bisericesc se încheie cu o sărbătoare a Maicii Domnului și începe din nou cu o altă sărbătoare a Maicii Domnului. Așa cum bine știm fiecare dintre noi, Maica Domnului este cea de-a doua persoană care contribuie la mântuirea oamenilor. Ea este cea mai iubită dintre toți sfinții, este cea mai cunoscută și cea mai chemată dintre toți sfinții în rugăciunile noastre. Cine oare nu a chemat-o măcar o dată în rugăciune, cine oare nu a plâns în fața unei icoane închinate Maicii Domnului, nădăjduind că rugăciunile pe care fiecare dintre noi le înălță către Maica Domnului vor fi duse către Fiul ei și, în felul acesta, vom primi ajutorul ei, iar acoperământul ei ne va sfinți viața?

De aceea, cu mare bucurie am poposit în această frumoasă parohie din localitatea Mărghita și ne-am rugat împreună cu credincioșii la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și cu alți părinți, colegi din cadrul Episcopiei Daciei Felix, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Mulțumim părintelui secretar Florențiu Ianeș pentru invitația de a fi în această parohie și dorim să le urăm tuturor celor care poartă numele Născătoarei de Dumnezeu ani mulți și binecuvântați, în deplină sănătate, cu mult ajutor de la Dumnezeu, spre slava Lui și spre a noastră mântuire. Amin!”

Articolul îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Rodica GRUESCU