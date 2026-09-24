Picturile sunt rezultatul sentimentelor și al percepției asupra lumii care ne înconjoară

Creativitatea și pasiunea pentru frumos definesc parcursul artistei Daniela Morariu, cu care am stat de vorbă despre creația sa, dar și despre activitatea atelierului în care lucrează cu copiii, îndrumându-i spre universul artei. Născută la Vârșeț, în 1967, Daniela Morariu a absolvit Academia de Arte Frumoase din Novi Sad, în 1991, Departamentul de Grafică, la clasa profesorului Slobodan Knežević.

Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Serbia. După încheierea studiilor, s-a întors în orașul natal, unde și-a continuat activitatea artistică și s-a dedicat, în același timp, educației artistice a copiilor de vârstă preșcolară și școlară. În cei 35 de ani de activitate artistică, a avut 21 de expoziții personale în Serbia și în străinătate și a participat la peste 200 de expoziții de grup. Involuntar, vorbește despre creativitatea sa și spune: „…acest lucru îl las spectatorilor mei, fiindcă tot ceea ce simt exprim prin pictură, gest, culoare…

Îmi place să mă las condusă de plăcerea creativității și de căutarea noilor moduri de exprimare, a realități lor spațiale, fără explicații… Din această cauză, lucrările mele sunt caracterizate de un sentiment puternic de fericire și bucurie în timp ce creez…” Contemplând asupra creativității sale, este în special mândră de educarea copiilor și de descoperirea talentelor în artele frumoase.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Traian DOBAN