Program

PROGRAMUL FESTIVALULUI DE FOLCLOR ŞI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA – REPUBLICA SERBIA

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<strong><u>PROGRAMUL FESTIVALULUI DE FOLCLOR ŞI MUZICĂ ROMÂNE</u></strong><strong><u>ASCĂ DIN VOIVODINA – REPUBLICA SERBIA</u></strong>

 SÂN-MIHAI, 2023

MIERCURI, 16.08.2023

MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 18:00
Prezentarea portului popular din Sân-Mihai (în încăperile Căminului Cultural)

Ora 20:30

FESTIVITATEA DE INAUGURARE – ANSAMBLUL DIN SÂN-MIHAI
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
GRUPUL VOCAL AL „CASEI TINERETULUI”
ANSAMBLUL FOLCLORIC
TABLOU MUZICAL – FOLCLORIC ,,DOR DE MAMĂ, DOR DE ȚARĂ”
ANDREI TĂPĂLAGĂ
CORNELIA LUPULESCU
STIVI MIUȚĂ
MARIBEL ION ȘOȘDEAN
GRUPUL VETERANILOR
CARMEN BIRUESCU
MARINICĂ TROCEA
OTILIA DUMA
ADRIAN STANCA

FORMAȚIA DE DANSURI A ANSAMBULUI „CASA TINERETULUI”, SÂN-MIHAI
Dans tradițional – „Dans de câmpie”
Coregraf: Doru David

CORUL BĂRBĂTESC AL CC „DOINA”, UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ

CORUL FEMININ AL CC „DOINA”, UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ

GRUPUL VOCAL MIXT AL ASOCIAŢIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Dirijor: Ema Dehelean

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CC „DOINA”, UZDIN
Dirijor: Lințu Lința

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CASEI DE CULTURĂ „3 OCTOMBRIE”, SATU NOU
Dirijor: J. Șublea

TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL ASOCIAȚIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Dirijor: Nenad Ljubenović

TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL CASEI DE CULTURĂ „3 OCTOMBRIE”, SATU NOU
Dirijor: J. Șublea

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”, UZDIN
Dans tradiţional
Coregraf: Cătălin Voicu
Corepetitor: Alen Groza

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAŢIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Coregraf: Grațiela Brăgean

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”, UZDIN
Dans stilizat
Coregraf: Ciprian Cipu
Corepetitor: Alen Groza

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAŢIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Coregraf: Simion Țeicu
Corepetitor: Graţiela Brăgean

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „CASA TINERETULUI” DIN SÂN-MIHAI
Dans comic intitulat ,,Pavel și Matei”
Coregraf: Doru David

JOI, 17.08.2023

MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 17:00
Prezentarea portului popular din Sân-Mihai (în încăperile Căminului Cultural)

Ora 18:00

Lansarea volumului ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019” (în încăperile Căminului Cultural)
Autor: Ion Sfera

Ora 20:00

SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI ACOMPANIAȚI DE ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CNMNRS

ORCHESTRA C.N.M.N.R.S., DIRIJOR: A. FRIANȚ
ANDREI TEODOR TĂPĂLAGĂ, CLARINET, SÂN-MIHAI, DEBUTANT
BILIANA BAȘA, SOLISTĂ VOCALA, NICOLINȚ, DEBUTANTĂ
ANGELA BRĂGEAN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
SEBASTIANA TRIFON, SOLISTĂ VOCALĂ, NICOLINȚ
ALEXANDRU GRAURE, SAXOFON, VÂRȘEȚ, DEBUTANT
GABRIELA BRĂGEAN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
JICA GAVA, SOLIST VOCAL, DOLOAVE
DOREL MIHAILOV, SAXOFON, DOLOAVE
ANDREA CHERCIOBAN, SOLISTĂ VOCALĂ, NICOLINȚ
ADRIAN ROCSA, CLARINET, COȘTEI
GRAȚIELA BRĂGEAN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
VALENTINA SFERA, SOLISTĂ VOCALĂ,
SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
GEORGETA SFRÂNCIOC, SOLSITĂ VOCALĂ, TORAC
ALEXANDRA GEORGIANA MALETA, SOLISTĂ VOCALĂ, COȘTEI
TEODORA MIC, SOLISTĂ VOCALĂ, SATU NOU, DEBUTANTĂ
LEONID ARDELEAN, ACORDEON, NICOLINȚ
ISIDORA COLOJOARĂ, SOLISTĂ VOCALĂ, COȘTEI
ADRIAN STOIAN, SAXOFON, SATU NOU
DAVID BUTAN, SOPRAN, SAXOFON, COȘTEI

SOLIȘTI ÎN AFARA CONCURENȚEI:
RADU SICLOVAN, SOLIST VOCAL, ROMÂNIA
BOIAN BOLIANAȚ, NAI, SATU NOU
DENISA PEIA, SOLISTĂ VOCALĂ, ROMÂNIA
DUET ACORDEOANE: MARIAN POPA, SELEUȘ ȘI VICTOR BOLIANȚU, OFCEA
ALEXANDRA ACS, SOLISTĂ VOCALĂ, ROMÂNIA
NELU IENCEA, SAXOFON, COȘTEI
ORCHESTRA CNMNRS, DIRIJOR: PROF. A. FRIANȚ

GRUPUL VOCAL FEMININ AL SCA „MIHAI EMINESCU” – FETELE DE LA COȘTEI
Coordonator artistic: David Butan

GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „MIHAI EMINESCU”, COŞTEI
Dirijor: Nelu Iencea

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A SCA „VESELIA”, GLOGONI
Dirijor: Dorel Marianu

TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL SCA ,,MIHAI EMINESCU”, COȘTEI
Dirijor: Nelu Iencea

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „VESELIA”, GLOGONI
Coregraf: Nenad Traikovici

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „LUCEAFĂRUL”, VÂRȘEȚ – formația de seniori
Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „GEORGE COȘBUC”, GREBENAȚ
Coregrafi: Sebastian Avram și Gheorghe Borca

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „CASA TINERETULUI”, SÂN-MIHAI
Coregraf: Doru David

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „ARMONIA”, PETROVASÂLA
Coregraf: Benoni Bucur

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „LUCEAFĂRUL” VÂRSEȚ – formația de juniori
Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „GEORGE COȘBUC”, GREBENAȚ
Coregraf: Denis Emanuel Blaj

FANFARA SCA ,,GLENFOR AMBASADOR – JUNIOR“, DOLOAVE
Dirijor: Sava Baniaș

FANFARA ,,TURTURICA” DIN CADRUL SCA ,,ION CREANGĂ” MESICI
Dirijor: Ionel Drăghici

FANFARA SCA ,,GLENFOR AMBASADOR – SENIOR“, DOLOAVE
Dirijor: Sava Baniaș

OASPEŢII FESTIVALULUI

ANSAMBLUL FOLCLORIC „AKADEMIKA BANAT FIRE YOUTH ENSAMBLE”,TIMIŞOARA
Coregraf: Dezdemona Toma

VINERI, 18.08.2023

MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 17:00
Expoziție de port popular (în încăperile Căminului Cultural)

Ora 18:00
Viața și opera a doi poeți consacrați din Sân-Mihai – Florica Ștefan și Pavel Gătăianţu (în încăperile Căminului Cultural)

Ora 20:00

SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI ACOMPANIAȚI DE ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CNMNRS

ORCHESTRA CNMNRS, DIRIJOR: PROF. A. FRIANȚ
CVARTET SAXOFOANE: ANTONIO DAN, ARMANDO BANIAȘ, SAMUEL BANIAȘ, LIUBIȘA LĂPĂDAT, DOLOAVE
CRISTINA ȚĂRĂN, SOLISTĂ VOCALĂ, SELEUȘ, DEBUTANTĂ
ROBERTO BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
ALEXANDRU SFRÂNCIOC, VIOARĂ, TORAC
DELORIA GĂTĂIANȚ, SOLISTĂ VOCALĂ, SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
ALEXANDRU BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
GEORGETA SFRÂNCIOC, SOLISTĂ VOCALĂ, TORAC
ION BLAJ, SOLIST VOCAL, GREBENAȚ
SARAH RUDOLFI, VIOARĂ, SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
ALEXANDRA CEBZAN ZEMAN, SOLISTĂ VOCALĂ, NICOLINȚ
MIHAELA CIOBAN, SOLISTĂ VOCALĂ,
SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN, SOLIST VOCAL, UZDIN
DARCO NEDA, ACORDEON, UZDIN
LEONID ARDELEAN, SOLIST VOCAL, NICOLINȚ
MELISA VOIN, SOLISTĂ VOCALĂ, COȘTEI
ANA MARIA MLADEN, TAMBURĂ, SATU NOU
LORENA IOANOVICI, SOLISTĂ VOCALĂ, SÂN-MIHAI
VANESA CREȚU, SOLISTĂ VOCALĂ, UZDIN
SAVA BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE

SOLIȘTI ÎN AFARA CONCURENȚEI:

ADRIAN CEBZAN, VIOARĂ, SATU NOU
SNEJAN VESELINOV, SOLIST VOCAL, SATU NOU
DUET CLARINETE: CRĂCIUN CREȚU ȘI DANIEL CHEȚ
VASILE BORCA, SOLIST VOCAL, COȘTEI
SORIN JIVCU, SOPRAN SAXOFON, PETROVASÂLA
FIRUȚA VOIN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
ORCHESTRA CNMNRS, DIRIJOR: PROF. A. FRIANȚ

GRUPUL VOCAL AL „CENTRULUI ARTEI POPULARE”, NICOLINŢ
Instructor: Alexandra Lelea

GRUPUL VOCAL AL ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC

GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „ION CREANGĂ”, DOLOAVE,
Dirijor: Dorel Mihailov

GRUPUL VOCAL BĂRBĂTESC AL SCA MARAMORAC
Coordonator artistic: Stefan Tmušic

TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL SCA „PROGRESUL”, VLAICOVĂȚ
Dirijor: Adrian Iorga

TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL SCA „GLENFOR AMBASADOR”, DOLOAVE
Dirijor: Sava Banjaș

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „NICOLAE BĂLCESCU”, SÂN-IANĂȘ (BARIȚE)
Coregraf: Petre Zgârgea

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
Dans de fete
Coregraf: Adina Savić

FORMAȚIA DE DANSURI A „CENTRULUI ARTEI POPULARE”, NICOLINŢ
Coregraf: Ciprian David/Cătălin Voicu

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
Dans de băieți: Bătuta/Călușărul
Coregraf: Pera Ocolișan

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „BANATSKI VEZ”, DOLOAVE
Coregraf: Lucian Danilov

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
Dansuri tradiționale din Torac
Coregraf: Pera Ocolișan

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „PAJA MARGANOVIĆ”, DELIBLATA
Coregraf: Marija Jovanov
Coordonator artistic: Nemanja Novaković

FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC”, GREBENAŢ
Dirijor: Ionel Ţimerman

FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU”, STRAJA
Dirijor: Ionel Ţimerman

FANFARA AMD ,,TINERETU“, SATU NOU
Dirijor: Sașa Mandreș

OASPEŢII FESTIVALULUI:

ANSAMBLUL FOLCLORIC „TIMIȘUL”, TIMIŞOARA

SÂMBĂTĂ, 19.08.2023

MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 18:00
Prezentarea portului popular din Sân-Mihai în încăperile Căminului Cultural

Ora 20:00

FANFARA SCA „DOINA”, RÂTIȘOR
Potpuriu de melodii populare

FANFARA SMA ,,CULTURA” SATU NOU
Dirijor: Alexandru Freanţ

FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU”, COŞTEI
Dirijor: Petru Purenda

KUD „ABRAŠEVIĆ”, SMEDERVESKA PALANKA

FANFARA SC ,,PROGRESUL”, VLAICOVĂŢ
Dirijor: Cristian Morovan

FANFARA ,,ION ROTARIU – CORDAN” DIN CADRUL SC ,,EMINESCU”, COŞTEI
Dirijor: Ilia Capeţ

FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC ”, VOIVODINŢ
Dirijor: Cornel Panciovan

OASPEȚII FESTIVALULUI:

KUD „ABRAŠEVIĆ”, SMEDEREVSKA PALANKA

FRAȚII VINCU ȘI „VIRTUOZII BANATULUI”

DECERNAREA PREMIILOR