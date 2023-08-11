PROGRAMUL FESTIVALULUI DE FOLCLOR ŞI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA – REPUBLICA SERBIA

SÂN-MIHAI, 2023
MIERCURI, 16.08.2023
MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 18:00
Prezentarea portului popular din Sân-Mihai (în încăperile Căminului Cultural)
Ora 20:30
FESTIVITATEA DE INAUGURARE – ANSAMBLUL DIN SÂN-MIHAI
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
GRUPUL VOCAL AL „CASEI TINERETULUI”
ANSAMBLUL FOLCLORIC
TABLOU MUZICAL – FOLCLORIC ,,DOR DE MAMĂ, DOR DE ȚARĂ”
ANDREI TĂPĂLAGĂ
CORNELIA LUPULESCU
STIVI MIUȚĂ
MARIBEL ION ȘOȘDEAN
GRUPUL VETERANILOR
CARMEN BIRUESCU
MARINICĂ TROCEA
OTILIA DUMA
ADRIAN STANCA
FORMAȚIA DE DANSURI A ANSAMBULUI „CASA TINERETULUI”, SÂN-MIHAI
Dans tradițional – „Dans de câmpie”
Coregraf: Doru David
CORUL BĂRBĂTESC AL CC „DOINA”, UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ
CORUL FEMININ AL CC „DOINA”, UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ
GRUPUL VOCAL MIXT AL ASOCIAŢIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Dirijor: Ema Dehelean
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CC „DOINA”, UZDIN
Dirijor: Lințu Lința
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CASEI DE CULTURĂ „3 OCTOMBRIE”, SATU NOU
Dirijor: J. Șublea
TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL ASOCIAȚIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Dirijor: Nenad Ljubenović
TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL CASEI DE CULTURĂ „3 OCTOMBRIE”, SATU NOU
Dirijor: J. Șublea
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”, UZDIN
Dans tradiţional
Coregraf: Cătălin Voicu
Corepetitor: Alen Groza
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAŢIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Coregraf: Grațiela Brăgean
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”, UZDIN
Dans stilizat
Coregraf: Ciprian Cipu
Corepetitor: Alen Groza
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAŢIEI „ADUNAREA ROMÂNILOR DIN OVCEA”
Coregraf: Simion Țeicu
Corepetitor: Graţiela Brăgean
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „CASA TINERETULUI” DIN SÂN-MIHAI
Dans comic intitulat ,,Pavel și Matei”
Coregraf: Doru David
JOI, 17.08.2023
MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 17:00
Prezentarea portului popular din Sân-Mihai (în încăperile Căminului Cultural)
Ora 18:00
Lansarea volumului ,,Sân-Mihai și România în perioada 1919-2019” (în încăperile Căminului Cultural)
Autor: Ion Sfera
Ora 20:00
SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI ACOMPANIAȚI DE ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CNMNRS
ORCHESTRA C.N.M.N.R.S., DIRIJOR: A. FRIANȚ
ANDREI TEODOR TĂPĂLAGĂ, CLARINET, SÂN-MIHAI, DEBUTANT
BILIANA BAȘA, SOLISTĂ VOCALA, NICOLINȚ, DEBUTANTĂ
ANGELA BRĂGEAN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
SEBASTIANA TRIFON, SOLISTĂ VOCALĂ, NICOLINȚ
ALEXANDRU GRAURE, SAXOFON, VÂRȘEȚ, DEBUTANT
GABRIELA BRĂGEAN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
JICA GAVA, SOLIST VOCAL, DOLOAVE
DOREL MIHAILOV, SAXOFON, DOLOAVE
ANDREA CHERCIOBAN, SOLISTĂ VOCALĂ, NICOLINȚ
ADRIAN ROCSA, CLARINET, COȘTEI
GRAȚIELA BRĂGEAN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
VALENTINA SFERA, SOLISTĂ VOCALĂ,
SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
GEORGETA SFRÂNCIOC, SOLSITĂ VOCALĂ, TORAC
ALEXANDRA GEORGIANA MALETA, SOLISTĂ VOCALĂ, COȘTEI
TEODORA MIC, SOLISTĂ VOCALĂ, SATU NOU, DEBUTANTĂ
LEONID ARDELEAN, ACORDEON, NICOLINȚ
ISIDORA COLOJOARĂ, SOLISTĂ VOCALĂ, COȘTEI
ADRIAN STOIAN, SAXOFON, SATU NOU
DAVID BUTAN, SOPRAN, SAXOFON, COȘTEI
SOLIȘTI ÎN AFARA CONCURENȚEI:
RADU SICLOVAN, SOLIST VOCAL, ROMÂNIA
BOIAN BOLIANAȚ, NAI, SATU NOU
DENISA PEIA, SOLISTĂ VOCALĂ, ROMÂNIA
DUET ACORDEOANE: MARIAN POPA, SELEUȘ ȘI VICTOR BOLIANȚU, OFCEA
ALEXANDRA ACS, SOLISTĂ VOCALĂ, ROMÂNIA
NELU IENCEA, SAXOFON, COȘTEI
ORCHESTRA CNMNRS, DIRIJOR: PROF. A. FRIANȚ
GRUPUL VOCAL FEMININ AL SCA „MIHAI EMINESCU” – FETELE DE LA COȘTEI
Coordonator artistic: David Butan
GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „MIHAI EMINESCU”, COŞTEI
Dirijor: Nelu Iencea
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A SCA „VESELIA”, GLOGONI
Dirijor: Dorel Marianu
TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL SCA ,,MIHAI EMINESCU”, COȘTEI
Dirijor: Nelu Iencea
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „VESELIA”, GLOGONI
Coregraf: Nenad Traikovici
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „LUCEAFĂRUL”, VÂRȘEȚ – formația de seniori
Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „GEORGE COȘBUC”, GREBENAȚ
Coregrafi: Sebastian Avram și Gheorghe Borca
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „CASA TINERETULUI”, SÂN-MIHAI
Coregraf: Doru David
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „ARMONIA”, PETROVASÂLA
Coregraf: Benoni Bucur
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „LUCEAFĂRUL” VÂRSEȚ – formația de juniori
Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „GEORGE COȘBUC”, GREBENAȚ
Coregraf: Denis Emanuel Blaj
FANFARA SCA ,,GLENFOR AMBASADOR – JUNIOR“, DOLOAVE
Dirijor: Sava Baniaș
FANFARA ,,TURTURICA” DIN CADRUL SCA ,,ION CREANGĂ” MESICI
Dirijor: Ionel Drăghici
FANFARA SCA ,,GLENFOR AMBASADOR – SENIOR“, DOLOAVE
Dirijor: Sava Baniaș
OASPEŢII FESTIVALULUI
ANSAMBLUL FOLCLORIC „AKADEMIKA BANAT FIRE YOUTH ENSAMBLE”,TIMIŞOARA
Coregraf: Dezdemona Toma
VINERI, 18.08.2023
MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 17:00
Expoziție de port popular (în încăperile Căminului Cultural)
Ora 18:00
Viața și opera a doi poeți consacrați din Sân-Mihai – Florica Ștefan și Pavel Gătăianţu (în încăperile Căminului Cultural)
Ora 20:00
SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI ACOMPANIAȚI DE ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CNMNRS
ORCHESTRA CNMNRS, DIRIJOR: PROF. A. FRIANȚ
CVARTET SAXOFOANE: ANTONIO DAN, ARMANDO BANIAȘ, SAMUEL BANIAȘ, LIUBIȘA LĂPĂDAT, DOLOAVE
CRISTINA ȚĂRĂN, SOLISTĂ VOCALĂ, SELEUȘ, DEBUTANTĂ
ROBERTO BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
ALEXANDRU SFRÂNCIOC, VIOARĂ, TORAC
DELORIA GĂTĂIANȚ, SOLISTĂ VOCALĂ, SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
ALEXANDRU BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
GEORGETA SFRÂNCIOC, SOLISTĂ VOCALĂ, TORAC
ION BLAJ, SOLIST VOCAL, GREBENAȚ
SARAH RUDOLFI, VIOARĂ, SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
ALEXANDRA CEBZAN ZEMAN, SOLISTĂ VOCALĂ, NICOLINȚ
MIHAELA CIOBAN, SOLISTĂ VOCALĂ,
SÂN-MIHAI, DEBUTANTĂ
DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN, SOLIST VOCAL, UZDIN
DARCO NEDA, ACORDEON, UZDIN
LEONID ARDELEAN, SOLIST VOCAL, NICOLINȚ
MELISA VOIN, SOLISTĂ VOCALĂ, COȘTEI
ANA MARIA MLADEN, TAMBURĂ, SATU NOU
LORENA IOANOVICI, SOLISTĂ VOCALĂ, SÂN-MIHAI
VANESA CREȚU, SOLISTĂ VOCALĂ, UZDIN
SAVA BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
SOLIȘTI ÎN AFARA CONCURENȚEI:
ADRIAN CEBZAN, VIOARĂ, SATU NOU
SNEJAN VESELINOV, SOLIST VOCAL, SATU NOU
DUET CLARINETE: CRĂCIUN CREȚU ȘI DANIEL CHEȚ
VASILE BORCA, SOLIST VOCAL, COȘTEI
SORIN JIVCU, SOPRAN SAXOFON, PETROVASÂLA
FIRUȚA VOIN, SOLISTĂ VOCALĂ, OFCEA
ORCHESTRA CNMNRS, DIRIJOR: PROF. A. FRIANȚ
GRUPUL VOCAL AL „CENTRULUI ARTEI POPULARE”, NICOLINŢ
Instructor: Alexandra Lelea
GRUPUL VOCAL AL ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „ION CREANGĂ”, DOLOAVE,
Dirijor: Dorel Mihailov
GRUPUL VOCAL BĂRBĂTESC AL SCA MARAMORAC
Coordonator artistic: Stefan Tmušic
TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL SCA „PROGRESUL”, VLAICOVĂȚ
Dirijor: Adrian Iorga
TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ AL SCA „GLENFOR AMBASADOR”, DOLOAVE
Dirijor: Sava Banjaș
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „NICOLAE BĂLCESCU”, SÂN-IANĂȘ (BARIȚE)
Coregraf: Petre Zgârgea
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
Dans de fete
Coregraf: Adina Savić
FORMAȚIA DE DANSURI A „CENTRULUI ARTEI POPULARE”, NICOLINŢ
Coregraf: Ciprian David/Cătălin Voicu
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
Dans de băieți: Bătuta/Călușărul
Coregraf: Pera Ocolișan
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „BANATSKI VEZ”, DOLOAVE
Coregraf: Lucian Danilov
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”, TORAC
Dansuri tradiționale din Torac
Coregraf: Pera Ocolișan
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „PAJA MARGANOVIĆ”, DELIBLATA
Coregraf: Marija Jovanov
Coordonator artistic: Nemanja Novaković
FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC”, GREBENAŢ
Dirijor: Ionel Ţimerman
FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU”, STRAJA
Dirijor: Ionel Ţimerman
FANFARA AMD ,,TINERETU“, SATU NOU
Dirijor: Sașa Mandreș
OASPEŢII FESTIVALULUI:
ANSAMBLUL FOLCLORIC „TIMIȘUL”, TIMIŞOARA
SÂMBĂTĂ, 19.08.2023
MANIFESTĂRI ADIACENTE:
Ora 18:00
Prezentarea portului popular din Sân-Mihai în încăperile Căminului Cultural
Ora 20:00
FANFARA SCA „DOINA”, RÂTIȘOR
Potpuriu de melodii populare
FANFARA SMA ,,CULTURA” SATU NOU
Dirijor: Alexandru Freanţ
FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU”, COŞTEI
Dirijor: Petru Purenda
KUD „ABRAŠEVIĆ”, SMEDERVESKA PALANKA
FANFARA SC ,,PROGRESUL”, VLAICOVĂŢ
Dirijor: Cristian Morovan
FANFARA ,,ION ROTARIU – CORDAN” DIN CADRUL SC ,,EMINESCU”, COŞTEI
Dirijor: Ilia Capeţ
FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC ”, VOIVODINŢ
Dirijor: Cornel Panciovan
OASPEȚII FESTIVALULUI:
KUD „ABRAŠEVIĆ”, SMEDEREVSKA PALANKA
FRAȚII VINCU ȘI „VIRTUOZII BANATULUI”
DECERNAREA PREMIILOR