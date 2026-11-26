O nouă apariție editorială la Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova propune cititorilor o întâlnire cu poezia marilor întrebări existențiale. Volumul „21 gram i malo više” („21 de grame și puțin mai mult”), semnat de poeta Verica Preda PreVera și publicat în limba sârbă în anul 2026, explorează una dintre cele mai tulburătoare probleme ale condiției umane: ce anume definește ființa dincolo de existența sa materială? Cele douăzeci și unu de poeme, reunite sub subtitlul „Poeme despre nemăsurabil”, alcătuiesc o construcție lirică unitară, în care reflecția filozofică, experiența afectivă și interogația morală se întâlnesc într-un discurs despre fragilitatea, demnitatea și responsabilitatea omului.

Punctul de plecare al cărții îl constituie cunoscuta ipoteză potrivit căreia sufletul ar cântări douăzeci și unu de grame, o presupunere rămasă fără confirmare științifică, dar care dobândește aici o remarcabilă valoare metaforică. Verica Preda PreVera transformă această idee într-un instrument de explorare a universului interior. Cifra devine simbolul limitei dintre ceea ce poate fi cuantificat și ceea ce se sustrage oricărei măsurători, în timp ce acel „puțin mai mult” din titlu desemnează partea esențială a existenței pe care niciun instrument nu o poate înregistra: iubirea, conștiința, memoria, suferința, iertarea și binele dăruit celorlalți.



Arhitectura volumului se întemeiază pe corespondența simbolică dintre cele douăzeci și unu de grame și cele douăzeci și unu de poeme, fiecare reprezentând o incursiune în anatomia nevăzută a ființei. Nu avem de-a face cu o simplă succesiune de texte lirice, ci cu un parcurs de cunoaștere interioară, construit prin revenirea și aprofundarea unor motive fundamentale: cântarul, greutatea, tăcerea, timpul, absența și urma pe care o lăsăm în viața celuilalt. Aceste elemente conferă cărții unitate conceptuală și coerență artistică. În poemul inaugural, „Cântarul pentru invizibil”, autoarea formulează întrebarea care străbate întreaga carte: cum poate fi măsurată tăcerea de după o veste dureroasă, teama niciodată mărturisită sau îndemnul unei mame care nu mai este printre noi pentru a-l rosti? Prin asemenea interogații, noțiunea de greutate este transferată din planul material în cel al experienței sufletești. Ceea ce nu poate fi cântărit dobândește, paradoxal, cea mai apăsătoare prezență.

O dimensiune esențială a volumului este cea etică. Poeme precum „Cât cântărește conștiința”, „Aritmetica sufletului”, „Cuvântul și ecourile sale” sau „Bunătatea nu face zgomot” deplasează reflecția de la fragilitatea existenței către responsabilitatea individuală. Omul nu este definit prin nume, profesie, avere sau recunoaștere publică, ci prin propriile alegeri și prin felul în care se raportează la semenii săi. În această viziune, conștiința reprezintă instanța interioară de care individul nu se poate desprinde, oricât ar încerca să-și justifice greșelile. Timpul poate estompa amintirea unei fapte, însă nu îi anulează consecințele morale. Deosebit de sugestiv este poemul „Aritmetica sufletului”, în care ființa umană este desprinsă simbolic de toate semnele exterioare ale identității, lăsând loc unei întrebări incomode: ce rămâne din om atunci când nimeni nu îl mai privește, nu îl admiră și nu îl judecă? Reflecția poetică dobândește astfel intensitatea unui examen moral, iar valoarea individului se dezvăluie prin gesturile săvârșite fără a aștepta vreo recompensă.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Mariana STRATULAT