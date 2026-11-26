Copilăria lui Samuel Bugă, din Straja, a fost una simplă, dar plină de amintiri. A crescut într-un sat în care copiii se întâlneau, se jucau și petreceau mult timp împreună. Își amintește de curtea plină de animale, de mersul pe bicicletă, de farsele făcute împreună cu bunicul și de momentele petrecute alături de familie. Un loc important în amintirile lui îl ocupă și străbunica, care se ruga în fiecare zi alături de el și de fratele său.

Era o perioadă în care, după cum spune Samuel, viața era mai simplă și mai puțin legată de telefon și de internet. Plecarea din Straja nu a fost ușoară. La început, el și fratele său au plâns când au plecat din sat și le-a fost greu să se obișnuiască cu viața din oraș. Cu timpul însă, această schimbare l-a format și l-a ajutat să devină omul de astăzi. În fiecare vară revenea în sat și se întâlnea cu prietenii. A legat primele prietenii cu foștii colegi de grădiniță și cu alți copii de vârsta lui. Chiar dacă distanța i-a despărțit, cu unii dintre ei a păstrat legătura pe internet și prin jocuri video. Pentru Samuel, revenirea în Straja înseamnă în primul rând bunica, dar și oamenii pe care nu îi vede atât de des. Îi place să stea de vorbă cu vecinii, rudele și prietenii și să vadă cum este viața lor. Spune că este interesant să cunoști oameni care trăiesc într-un alt mediu și au un alt mod de viață.

Drumul său spre teologie a început încă din anii de școală. Dorind să urmeze un seminar sau un liceu cu profil teologic, a ajuns să studieze la un liceu care, datorită rezultatelor elevilor și secției de Teologie Ortodoxă, a primit numele de Colegiul Național. Samuel spune că a fost una dintre cele mai bune alegeri ale sale și că acolo a învățat lucruri importante pentru viața de adult. Un rol important l-a avut și profesorul Nicolae Șincari, prin care a aflat de liceu și care l-a ajutat să ajungă acolo.

După primii ani de liceu, planul lui era să meargă la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Între timp însă, lucrurile au luat o altă direcție. În clasa a XII-a, după ce a împlinit 18 ani, a început să cânte la biserica din Utvin. A înțeles mai bine ce înseamnă viața din biserică și legătura dintre preot și comunitate și a ales să rămână în Timișoara pentru a continua studiile și pentru a învăța mai mult în acest domeniu. Muzica a fost prezentă în viața lui încă de la vârsta de 10 ani. Mama lui știa că îi place să cânte și i-a spus acest lucru cântărețului de la biserică, care era și dirijorul corului. Așa a ajuns să participe la repetiții și să învețe primele lucruri despre muzică. La repetiții avea și exerciții de auz muzical, iar dirijorul îi dădea notele la pian pentru a le reproduce. Pentru Samuel, experiența într-un cor înseamnă în primul rând disciplină și seriozitate. Sunt multe ore de repetiții, iar dacă o partitură nu este învățată bine, munca de până atunci nu mai are aceeași valoare. A avut ocazia să cânte și alături de un cor din satul Folea și chiar să se pregătească într-un timp foarte scurt pentru un concurs de coruri la Cracovia.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Stefania ROCSA