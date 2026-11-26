Lenuța Goica Crețu s-a născut în satul Straja. Acolo a făcut primii patru ani de școală, în cadrul departamentului din Straja al Școlii „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț. A urmat apoi școala medie la Vârșeț, la instituția care se numea atunci „Braća Acketa”, iar astăzi este Școala de Chimie și Medicină. Copilăria ei la Straja a fost frumoasă, dar și grea. Își petrecea timpul alături de ceilalți copii din vecinătate. Se jucau pe stradă și pe câmp, jucau fotbal și volei și săreau coarda.

La școală, Lenuța a fost mereu activă. A participat la serbări și a urcat pe scenă încă de mică. Prima ei piesă a fost despre o furnică. Mai târziu, în anii 1986–1987, a jucat în piesa „Bădăranii”. Au urmat „Doamna ministru” și o piesă despre politică. Unul dintre oamenii pe care și-i amintește din acea perioadă este învățătorul Ionel Bugă. Pe atunci, el era student și făcea practică la școala din Straja. Era strict, dar se juca alături de copii.

Anii de studiu în România

În anul 1992, Lenuța a plecat la facultate în România. A urmat cursuri la Timișoara, iar studiile le-a încheiat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. A obținut titlul de magistru în farmacie. A fost bursieră a statului român și a făcut parte din primele generații de studenți care au mers din această zonă la studii de farmacie în România. Era o perioadă grea, iar drumul până acasă costa mult. Din acest motiv, nu putea reveni la Straja în fiecare săptămână. În timpul studenției și-a cunoscut soțul. După ce și-a susținut lucrarea de diplomă la București, a început un nou capitol al vieții sale.

O viață nouă în Chicago



În noiembrie 1998, Lenuța a plecat în Statele Unite și s-a stabilit la Chicago. Acolo s-a căsătorit și a devenit mama unei fete, Giulia. Primul ei loc de muncă în Statele Unite a fost la compania Scandinavian Airlines. A început să lucreze acolo în anul 1999 și, cu unele întreruperi, a rămas aproximativ șapte ani. Ea își amintește această perioadă ca fiind una dintre cele mai frumoase din viața sa profesională. Lenuța a lucrat și ca farmacistă, dar dorința de a învăța și de a încerca lucruri noi a dus-o mai departe. A urmat și studii medicale, apoi a lucrat într-un spital și într-o clinică privată. Acolo a îngrijit copii cu dizabilități de dezvoltare. „Îmi place să ajut oamenii. Eu le dau sufletul meu”, spune Lenuța. Viața în Chicago nu a fost ușoară, dar a fost frumoasă. A întâlnit oameni buni și oameni răi, la fel ca oriunde. Totuși, pentru ea, niciun loc nu este mai frumos decât satul natal.



Întoarcerea la rădăcini



După aproximativ 30 de ani, Lenuța s-a întors acasă. S-a angajat chiar la școala medie din Vârșeț în care fusese cândva elevă. Astăzi le predă viitorilor tehnologi farmaceutici discipline de specialitate. Experiența din România și din Statele Unite o ajută acum să pregătească noi generații. Povestea ei a început într-un sat și a continuat în Timișoara, București și Chicago. În cele din urmă, drumul a adus-o din nou aproape de Straja. Mesajul său pentru tineri este simplu: „Visurile nu au limite. Totul este posibil în viață dacă îți dorești și nu renunți niciodată. Mergeți înainte și visați măreț.”



Articolul îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Stefania ROCSA