Comunitatea ortodoxă din Cuvin a trăit două zile de aleasă bucurie duhovnicească, marcate de prezența moaștelor Sfântului Nectarie de la Eghina, de slujirea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și de momente dedicate copiilor care învață limba română.

În zilele de 21 și 22 noiembrie 2026, Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Cuvin a devenit loc de rugăciune, comuniune și bucurie sufletească pentru credincioșii români și sârbi din localitate. Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, potrivit calendarului vechi, credincioșii au avut binecuvântata ocazie de a se închina la sfintele sale moaște. Evenimentul religios, desfășurat în cadrul parohiei păstorite de preotul paroh Costel Păulescu, a reprezentat un moment deosebit în viața spirituală a comunității, reunind credincioși dornici să participe la slujbele și rugăciunile închinate Sfântului Nectarie, cunoscut în lumea ortodoxă drept mare făcător de minuni și vindecător al celor aflați în suferință. Sărbătoarea a căpătat o însemnătate aparte prin prezența Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, care, duminică, 22 noiembrie, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească întregii comunități.

Tot în ziua de 22 noiembrie a fost săvârșită și Taina Sfântului Maslu, una dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe, prin care credincioșii se roagă pentru vindecarea sufletească și trupească, pentru iertarea păcatelor și pentru întărirea în credință. Slujba a constituit un moment de profundă trăire duhovnicească, oferind celor prezenți prilejul de a se uni în rugăciune și de a cere ajutorul și mila lui Dumnezeu. Prin aceste momente de rugăciune, Parohia Ortodoxă Română din Cuvin, sub îndrumarea preotului paroh Costel Păulescu, și-a reafirmat rolul de important centru spiritual și de păstrare a credinței și tradițiilor ortodoxe în rândul comunității locale.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un moment deosebit de emoționant, dedicat tinerei generații și păstrării identității culturale și lingvistice românești. La încheierea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ieronim a oferit ghiozdane, rechizite și caiete copiilor din localitățile Cuvin și Deliblata care, începând din acest an, au făcut primii pași în învățarea limbii române. Darurile au fost acordate în cadrul programului „Școala pentru toți”, o inițiativă menită să sprijine educația și să încurajeze apropierea celor mici de limba și valorile culturale românești. Gestul ierarhului reprezintă nu doar un sprijin material pentru elevi, ci și un semn de încurajare pentru familiile care își doresc ca limba română să fie cunoscută și transmisă mai departe noilor generații.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Mateia RĂDUȚ