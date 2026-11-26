Străbătând străzile vechi ale Belgradului, este ușor să uiți că viața capitalei Serbiei nu se rezumă doar la prezent. Printre fațadele clădirilor de odinioară și construcțiile moderne din oțel, orașul ascunde o altă istorie, una care dăinuie în legende, mituri și povești despre fenomene inexplicabile. Tocmai la granița dintre rațional și supranatural, prietena mea Bojana și cu mine am hotărât să căutăm puțină adrenalină și să aruncăm o privire dincolo de vălul cotidianului, îndreptându-ne spre un loc aparte, dedicat paranormalului. Încă de când ne apropiam de muzeu, grăbindu-ne să scăpăm de ploaia sâcâitoare din acea zi de sărbătoare, 11 noiembrie, agitația Belgradului a făcut treptat loc liniștii. Lumina difuză proiecta umbre lungi pe pereți, în timp ce, pe fundal, se auzea o înregistrare sonoră abia perceptibilă, aproape hipnotică, ce accentua senzația de tensiune.



Muzeul Paranormalului are o atmosferă aparte, astfel că, după numai câțiva pași, am început să vorbim tot mai încet. Nu este un loc în care să intri cu intenția de a lua în derâdere ceea ce vezi. Vizitarea muzeului presupune respect față de nevoia oamenilor, manifestată de-a lungul secolelor, de a găsi explicații pentru fenomenele pe care știința le lasă adesea deoparte. Muzeul Paranormalului este împărțit în patru încăperi, legate între ele printr-o tematică unitară. Prima sală este dedicată vechilor credințe balcanice, magiei populare și ocultismului. Pe lângă obiectele expuse, aceasta cuprinde și o secțiune interactivă, unde vizitatorii pot încerca diverse tehnici străvechi de ghicit: de la privitul în globul de cristal și ghicitul în boabe de fasole până la tradiționalul ghicit în zațul de cafea sau învârtirea roții norocului, pentru a afla ce le rezervă destinul. Poate cea mai interesantă parte a primei încăperi a fost un colț tematic special amenajat, unde vizitatorii pot pătrunde în tainele ezoterismului. Bojana a profitat de ocazie pentru a ne ghici în cărțile de tarot, atât mie, cât și personalului muzeului. Era pe deplin concentrată în timp ce așeza, una după alta, misterioasele arcane, prevestind răsturnări de situație neașteptate și provocări profesionale interesante. Toți cei prezenți îi urmăreau în tăcere fiecare cuvânt, fascinați de precizia interpretărilor și de atmosfera pe care reușise să o creeze.

A doua sală este dedicată legendelor urbane, misterelor subteranelor orașului și inves tigațiilor paranormale con temporane. Aici se găsesc exponate precum oglinzi vechi, în jurul cărora s-au țesut povești întunecate despre porți către alte dimensiuni, păpuși de porțelan despre care se spune că ar avea o identitate proprie și piese de mobilier provenite din case părăsite, cunoscute pentru presupuse descărcări energetice și sunete inexplicabile.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ