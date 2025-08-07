Vă invităm să descoperiți mărturii autentice despre nopți albe, zâmbete care șterg oboseala, griji care cresc odată cu copilul, dar și bucurii care nu pot fi descrise în cuvinte. „Magia de a fi mamă” este locul unde ne reamintim că nu există perfecțiune, ci iubire, răbdare și curaj – zi de zi.

A fi mamă înseamnă o iubire cum n-am mai simțit niciodată până acum – puternică și necondiționată –, să fii sprijinul, casa și alinarea cuiva.

Înainte să devin mamă, credeam că nu va fi chiar atât de greu, că o să mă descurc ușor – doar legănat, alintat, hrănit…

Dar apoi – realitatea.

Am două fetițe. Cea mare are 5 ani, iar cea mică – 10 luni. Cu prima mi-a fost foarte greu. La început nu știi – ce, cum, de ce plânge, dacă îi este frig, dacă mănâncă destul, dacă se dezvoltă cum trebuie – și te temi să nu greșești. Cu timpul, începi să te obișnuiești, îți cunoști copilul tot mai bine, ți se trezește instinctul matern și, cumva, totul merge de la sine.

Cu a doua fetiță îmi este puțin mai ușor, pentru că știu prin ce am trecut cu prima și ce provocări am avut.

Pentru mine, a fi părinte este cea mai mare responsabilitate pe care am avut-o vreodată. Cumva, lași toate celelalte obligații deoparte și te concentrezi în principal pe ele. E o grijă continuă, dar și o iubire fără margini.

Sunt două lucruri care îmi sunt cel mai greu de suportat.

Primul este lipsa somnului. Sincer, nu știam că un om poate funcționa atât de mult fără să doarmă. Bebelușul nu doarme toată noaptea, se trezește de mai multe ori, iar tu ești epuizată, trupul obosit – dar te obișnuiești, pentru că dragostea copilului îți dă o putere ciudată.

Al doilea lucru este lipsa timpului pentru mine. N-ai timp să mănânci, să faci un duș, să te uiți la un film… În general, totul se învârte în jurul bebelușului, iar tu ești, ca să zic așa, „în așteptare”.

În concluzie, poate că nu sunt perfectă, dar pentru ele sunt cea mai perfectă.

Tijana KRSTIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 32 din 9 august 2025