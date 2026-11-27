Alexandra Cebzan Zeman din Nicolinţ, studentă la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I”, unde studiază biotehnologia, secretar general al Ligii Studenţilor USVT, a fost aleasă, sâmbătă, 7 noiembrie, în funcţia de vicepreședinte pentru Zona Vest a UNSR, în cadrul Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR). Noua poziție în conducerea UNSR marchează un pas important în parcursul său de implicare în reprezentarea și susținerea drepturilor studenților.

Alegerea sa în această funcție vine ca o recunoaștere a activității desfășurate în cadrul organizației studențești, dar și a dorinței de a contribui la dezvoltarea mișcării studențești la nivel regional și național. Prin noul mandat, Alexandra Cebzan Zeman va avea responsabilitatea de a reprezenta interesele studenților din Zona Vest în cadrul structurii naționale a federației, contribuind la consolidarea dialogului dintre organizațiile studențești și la promovarea inițiativelor dedicate comunității academice. Ulterior, a participat la prezentarea Ligii Studenţilor și a Universităţii de Știinţele Vieţii „Regele Mihai I” din Timișoara, în cadrul evenimentului „Gala de 10”, dedicat recunoașterii excelenţei academice, voluntariatului și implicării în comunitate, unde a fost premiată la categoria „Românii de pretutindeni de 10”.

Reușita sa aduce un motiv de mândrie atât pentru comunitatea academică din Timișoara, cât și pentru localitatea Nicolinț, care are astfel un nou motiv să se bucure de realizările unei tinere reprezentante a sa.



Articolul îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Magdalena LUKIĆ