Patru decenii mai târziu, performanța lor a fost sărbătorită printr-o întâlnire festivă, la care au participat foștii jucători, antrenorii, tinerii sportivi și iubitorii acestui sport. La 14 noiembrie, în Casa Parohială din Uzdin, a avut loc sărbătorirea a 40 de ani de la cucerirea primului titlu de campioană națională pe echipe, la seniori, obținut de Clubul de tenis de masă „Unirea” în sezonul competițional 1985/1986. Evenimentul a reunit oamenii care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea tenisului de masă în localitate, oferindu-le prilejul de a retrăi împreună una dintre cele mai importante performanțe sportive ale Uzdinului.

Despre acest rezultat istoric au vorbit Ioniță Bosică și Vasile Stoia, evocând drumul parcurs de echipă până la cucerirea titlului. Discuțiile au fost însoțite de numeroase anecdote, întâmplări din anii competiționali și amintiri care au readus în atenție atmosfera acelor vremuri. Revederea foștilor colegi și întâlnirea generațiilor au transformat aniversarea într-un moment de emoție și bucurie. Anul 1986 ocupă un loc aparte în istoria sportului uzdinean. CTM „Unirea” a reușit atunci să se impună într-un campionat puternic, în care a avut de înfruntat formații cu tradiție precum „Vjesnik” din Zagreb, „Olimpija” din Ljubljana, „Spartak” din Subotica și „Vojvodina” din Novi Sad. Valoarea rezultatului este cu atât mai mare cu cât echipa campioană era alcătuită din jucători formați în propria școală de tenis de masă a clubului.

De la începuturi modeste la o școală de performanță

Povestea succesului începe la începutul anilor 60, când tenisul de masă a început să se organizeze mai bine în Uzdin, primele antrenamente desfășurându-se în încăperile școlii. Printre cei care au pus bazele acestei activități s-au numărat regretatul Gheorghe Spăriosu, Mircea Rați, Ilia Șocardă, Frenț, Ioniță Bosică. În 1960, la competiția „Cupa Libertății”, Uzdinul a participat cu o echipă de pionieri formată din Gheorghe Spăriosu, Mircea Rați și Ilia Șocardă. În anii următori, „Unirea” și-a consolidat poziția, câștigând 23 de titluri de campioană pe echipe la „Cupa Libertății”, precum și numeroase trofee individuale la seniori, senioare, cadeți și juniori. Printre sportivii care au contribuit la această tradiție se numără Vasile Stoia, de zece ori campion individual la „Cupa Libertății”, precum și Emilia Mioc, una dintre sportivele remarcate în competițiile feminine.



Un moment important pentru viitorul clubului a fost anul 1976, când, în noua clădire a școlii din Uzdin, a început activitatea Școlii de tenis de masă „Zlatibor Basaraba”, în cadrul clubului „Unirea”. Numele a fost ales în semn de apreciere pentru contribuția regretatului Zlatibor Basaraba, fost secretar al Uniunii de Tenis de Masă a Voivodinei. În aceeași perioadă, antrenorul Ioniță Bosică s-a întors la Uzdin, după activitatea desfășurată la „Proleter” din Čoka. Revenirea sa a însemnat începutul unei noi etape. Aproximativ 50 de băieți și fete au venit la antrenamente, iar activitatea s-a desfășurat cu regularitate, cu sprijinul părinților și cu mult entuziasm din partea copiilor. Din această muncă avea să se formeze generația care, câțiva ani mai târziu, urma să cucerească titlul național.

Drumul spre titlul din 1986



În 1982, „Unirea” a promovat în Prima divizie a fostei Iugoslavii. Pentru jucătorii uzdineni, unii dintre ei având doar 16 ani, participarea într-un campionat cu formații consacrate a reprezentat o provocare importantă. În primul sezon, echipa formată din Mircea Măran, Ilia Lupulescu, Florin Petroi, Georgel Miclea și Branimir Mircea Cojocar a încheiat competiția pe locul al șaselea, într-un campionat cu zece echipe. Un an mai târziu, rezultatele au fost și mai bune, iar „Unirea” a urcat până pe poziția a patra. Cel de-al treilea sezon a adus însă una dintre cele mai mari dezamăgiri din istoria clubului. Uzdinenii s-au aflat în fruntea clasamentului până în ultima etapă și au avut șansa de a cuceri titlul. După victoria în fața formației „Olimpija” din Ljubljana, soarta campionatului urma să se decidă în confruntarea cu „Vjesnik” din Zagreb. O accidentare a lui Florin Petroi a complicat situația. În partida precedentă, locul său fusese ocupat de tânărul Mircea Cojocar, care avusese o evoluție foarte bună.

Pentru meciul decisiv, antrenorul Bosică a trebuit să aleagă între tânărul jucător și Petroi, care nu era refăcut complet după problemele la genunchi. În cele din urmă, amizat pe experiența celui din urmă. Partida a fost echilibrată, iar la scorul de 4-4, Florin Petroi l-a întâlnit pe redutabilul Jurčić, fără să reușească să obțină punctul decisiv. Astfel, titlul a fost pierdut. La finalul campionatului, „Unirea” și „Vojvodina” din Novi Sad au avut același număr de puncte, rezultatele directe stabilind clasamentul în favoarea formației din Novi Sad.



Aproximativ 50 de suporteri din Uzdin făcuseră deplasarea la Zagreb cu un autobuz special pentru a-și încuraja favoriții. Dezamăgirea a fost mare, mai ales că titlul fusese atât de aproape. Experiența acelui sezon a devenit însă un motiv în plus pentru ca echipa să se pregătească și mai serios.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Virginia PUIA