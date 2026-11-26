Mia Zorjan este unul dintre acei copii care cuceresc de la prima întâlnire. Are gingășia și farmecul vârstei, o privire luminoasă și un zâmbet care inspiră căldură și sinceritate. Dincolo de această delicatețe se descoperă însă o mică artistă cu o personalitate puternică, înzestrată cu sensibilitate muzicală și cu o capacitate admirabilă de concentrare.

Palmaresul său, deja impresionant, s-a îmbogățit recent cu două distincții de prestigiu: Premiul I și Premiul Special al primarului orașului – gazdă Ústí nad Labem, obținute la cea de-a 59-a ediție a Concursului Internațional „Virtuosi per musica di pianoforte”, desfășurat în Republica Cehă. Acest nou succes internațional confirmă talentul și evoluția artistică remarcabilă a micuței pianiste. Prestigioasa competiție mondială, destinată tinerilor pianiști cu vârsta de până la 16 ani, a reunit anul acesta peste 50 de concurenți din 14 țări. Într-un asemenea context, performanța Miei dobândește o semnificație aparte, confirmând valoarea unui talent care se afirmă tot mai puternic pe plan internațional.

Sorții au decis ca Mia să fie prima concurentă care să evolueze, joi, în cadrul primei categorii. Pentru o fetiță de numai nouă ani, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât pășea pentru prima dată pe scena unui teatru de asemenea dimensiuni. Micuță și gingașă în fața pianului impunător, dar curajoasă în fața publicului și a juriului, Mia și-a interpretat programul cu o siguranță și o sensibilitate care au lăsat o impresie puternică. Evoluția sa a fost apreciată de un juriu internațional alcătuit din pianiști de renume din Japonia, Republica Cehă, Germania, Statele Unite ale Americii, Spania și Georgia. Atmosfera concursului a fost una deosebit de solicitantă, competiția fiind transmisă în direct, online, cu ajutorul unei tehnologii de înaltă performanță. Camerele de filmat și echipele de televiziune prezente în sală au amplificat emoțiile participanților. Cu toate acestea, Mia a reușit să depășească presiunea momentului și să transforme emoția în expresie artistică. Dincolo de cele două premii, această experiență reprezintă un pas important în formarea sa, o întâlnire cu exigențele marilor competiții internaționale, pe care micuța pianistă a trecut-o cu succes. Mia Zorjan a început studiul pianului la vârsta de cinci ani. În numai patru ani, prin muncă, perseverență și talent, a reușit să adune un număr impresionant de premii întâi, premii speciale, distincții de laureat și titluri de câștigătoare a categoriei, obținute la concursuri naționale și internaționale din Serbia, Republica Cehă, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.

Palmaresul micuței pianiste este cu adevărat impresionant, mai ales dacă ținem seama că Mia are doar nouă ani. În cei patru ani de când studiază pianul, a reușit să obțină numeroase premii și distincții la competiții naționale și internaționale, confirmându-și talentul și pasiunea pentru muzică. Printre cele mai recente performanțe se numără Premiul I și Premiul Special al primarului orașului-gazdă Ústí nad Labem, obținute la cea de-a 59-a ediție a Concursului Internațional „Virtuosi per musica di pianoforte”, desfășurat în Republica Cehă. Tot în anul 2026, la Concursul Internațional pentru Tineri Muzicieni „Ohrid Pearls”, din Macedonia de Nord, Mia a cucerit Premiul I și titlul de câștigătoare a categoriei. Rezultate remarcabile a înregistrat și la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Primavera”, unde, în anii 2025 și 2026, a obținut Premii speciale I, cu punctajul maxim de 100 de puncte, și titlul de câștigătoare a categoriei.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Mariana STRATULAT