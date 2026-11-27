Sâmbăta trecută, la praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, a fost organizat un eveniment religios la Vârșeț. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, împreună cu Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, au săvârșit rânduiala târnosirii paraclisului Centrului Eparhial al Episcopiei Dacia Felix.

Acest paraclis eparhial este sub ocrotirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, a Sfinților Arhangheli Mihai și Gavril și a Sfântului Ierarh Niceta de Remesiana. La eveniment au fost prezenți și Excelența Sa Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, și părintele protoiereu iconom stavrofor Mihai Gherghel de la Biserica Greco-Catolică. Preasfințiții Părinți Ieronim și Maxim Danubianul au fost așteptați în fața paraclisului de tinerii și copiii români Dario și Dantian Ianeș, Iliana Dragodan și Alina Trifu, îmbrăcați în portul național românesc, cu colacul.

După citirea Vechiului Testament, a început ritualul înconjurării paraclisului, însoțit de citirea celor trei pericope evanghelice, apoi stropirea cu agheasmă și ungerea cu Sfântul și Marele Mir a zidurilor exterioare ale paraclisului. După aceea a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, într-o atmosferă de profundă evlavie, rugăciune și bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat următoarele: „În această zi de mare sărbătoare trebuie să aducem întotdeauna slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am primit de la El. Domnul ne dăruiește întotdeauna binecuvântarea, puterea, dragostea, mila, însă depinde de noi să primim aceste lucrări. Domnul nu ne-a uitat, ci noi ne-am uitat pe noi, noi am uitat să ne întâlnim cu El, uităm de multe ori să deschidem sufletul pentru a ne întâlni cu Domnul. Prin exemplul nostru arătăm membrilor familiei că ne aplecăm 10 minute și citim rugăciunea, deschidem Scriptura și citim din Noul Testament. Trebuie să îmbogățim viața noastră duhovnicească cu cuvântul lui Dumnezeu.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a evidențiat importanța acestui moment în viața eparhiei, subliniind următoarele: „Prin darul lui Dumnezeu am împlinit un testament și un vis de acum 20 de ani, când s-a înființat episcopia eparhială din Vârșeț. S-a cumpărat o casă unde în viitor va fi sediul episcopiei noastre, iar în curte am ridicat un paraclis eparhial care este rodul iubirii lui Dumnezeu față de noi. Pentru noi, astăzi este o zi de împlinire și Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a vrednicit să împlinim acest îndemn pe care înaintașii noștri l-au primit din inspirație dumnezeiască. Acest paraclis exprimă prioritatea acordată rugăciunii și Sfintei Liturghii ca izvoare de luminare, întărire și binecuvântare în toate activitățile desfășurate în slujba Bisericii și a credincioșilor.” Preasfințitul Părinte Ieronim i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Maxim Danubianul pentru răspunsul la invitație și participarea la acest eveniment deosebit din viața Episcopiei Dacia Felix. La finalul acestui eveniment religios, Excelența Sa Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, i-a oferit Preasfințitului Părinte Ieronim un aranjament frumos de flori în semn de aleasă prețuire și apreciere cu ocazia aniversării zilei de naștere și a împlinirii a 67 de ani de viață.

Articolul îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Vasilie PETRICĂ