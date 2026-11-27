Aventurierul sârb Dragan Šibalić și-a lansat noua carte la CPE „Libertatea”, într-o întâlnire despre curaj, perseverență și depășirea propriilor limite, miercuri, 18 noiembrie. La lansare, cei prezenți au avut ocazia de a auzi o poveste impresionantă despre un om care a transformat bicicleta într-un mijloc de explorare a lumii, iar voința într-o forță capabilă să-l poarte până la cele mai îndepărtate destinații ale visurilor sale.

Protagonistul evenimentului a fost Dragan Šibalić, cunoscut aventurier sârb, biciclist de cursă lungă, practicant al sporturilor extreme și autor de jurnale de călătorie, care a adus în fața publicului nu doar cea mai recentă apariție editorială a sa, „Snagom volje do krova sveta” („Prin puterea voinței până pe acoperișul lumii”), ci și o poveste de viață construită în jurul unui principiu fundamental: nimic nu este imposibil atunci când voința devine mai puternică decât obstacolele.



Manifestarea a fost deschisă de Mariana Stratulat, directoarea CPE „Libertatea”, care a salutat prezența oaspetelui și inițiativa organizării unei asemenea întâlniri, subliniind valoarea experiențelor sale de viață. Printre cei prezenți s-au numărat Tatjana Vukelić, organizatoare a programelor Centrului Cultural din Vârșeț, și Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea”. În intervenția sa, Tatjana Vukelić a evidențiat forța exemplului oferit de aventurier, apreciind că realizările acestuia reprezintă mult mai mult decât performanțe sportive. „Deseori găsim motive pentru a ne eschiva de la anumite obligații, spunând că acum nu putem. Apoi întâlnim oameni precum Dragan, care ne demonstrează că prin puterea voinței se poate ajunge până la Muntele Everest, se poate străbate Japonia și se pot parcurge mii de kilometri cu bicicleta. Cărțile sale nu sunt doar mărturii despre rezistența fizică, ci și exemple de curaj și perseverență”, a menționat aceasta.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN

Foto: Antonela MIC