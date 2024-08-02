ANSAMBLURI CARE VOR PARTICIPA LA FESTIVAL COȘTEI 2024

JOI,
08.08.2024
Ora 19:00
•FESTIVITATEA DE INAUGURARE
A FESTIVALULUI
SCA „MIHAI EMINESCU”-COȘTEI
MONTAJ FOLCLORIC „PRINSU-N JOC”-
SCA „MIHAI EMINESCU”-COȘTEI
Coordonator artistic: dr.Marius Savu
GRUPUL VOCAL FEMININ „FETELE DE LA COŞTEI”
Dirijor : David Butan
SUITĂ DE DANSURI STILIZATE –FETE
Coregraf : Amelia Bălăgean
TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ
AL SCA. „MIHAI EMINESCU” COŞTEI
Dirijor: David Butan
CORUL BĂRBĂTESC AL CC „DOINA”–UZDIN
Dirijor: Lințu Lința
CORUL FEMININ AL CC„DOINA”–UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ
GRUPUL VOCAL MIXT
AL „CENTRULUI ARTEI POPULARE” NICOLINŢ
Instructor: Alexandra Lelea
GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „LUMINA” IANCAID”
Instructor: Mirela Idvorean Ioviță
GRUPUL VOCAL MIXT
AL SCA „STEAUA OFCENILOR” DIN OVCEA
Dirijor :Ema Dehelean
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
A CC „DOINA” DIN UZDIN
suită de melodii polulare
Dirijor: Lințu Lința
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU
Suită orchestrală
Dirijor: Janiel Şublea
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
A SCA. „VESELIA”-GLOGONI
Suită de melodii tradiţionale româneşti Dirijor: Dorel Marianu
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ „LIRA”
A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”-TORAC
Suită de melodii populare românești
Dirijor: Filip Baloș
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”-TORAC
Suită de dansuri stilizate din Banatul de munte
Coregraf: Adrian și Cristina Cabău
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA. „VESELIA”-GLOGONI
Dansuri tradiționale din zona Ardealului
Coregraf: Liljana Trajkovic
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „ARMONIA,”-VLADIMIROVAŢ
Dansuri populare tradiţionale din Banat
Coregraf: Benoni Bucur
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”–UZDIN
Dansuri tradiţionale
Coregraf: Alen Groza
FORMAȚIA DE DANSURI
A ASOCIAŢIEI „STEAUA OFCENILOR”- OFCEA
Dansul stilizat „Dans de pustă”
Coregraf: Anfilon Lațcu
FORMAȚIA DE DANSURI A „CENTRULUI ARTEI POPULARE” – NICOLINŢ
Dansuri stilizate din Banat
Coregraf: Biljiana Bosu si Daniel Picioane
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”–UZDIN
Dansuri stilizate
Coregraf: Ciprian Cipu
FORMAȚIA DE DANSURI
A CC „MIHAIL SADOVEANU”-SÂN-MIHAI
Dans autentic „Jocu ca la Sân-Mihai”
Corepetitor: Denis Ardelean
FORMAȚIA DE DANSURI
A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU
Jocuri stilizate din Satu Nou
Coregraf: Marija Vukoslavčević
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA. „NICOLAE BĂLCESCU”-BARIŢE
Soliști instrumentiști:
Radu Mădălin
Radu Milan Nicolae
Suită de dansuri tradiționale
Coregraf: Maria Tăpălagă
FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”-TORAC
Suită de dansuri tradiționale românești din Torac
Coregraf: Pera Ocolișan
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „CASA TINERETULUI”-SÂN-MIHAI
Dansuri stilizate „Brâuri din Banat”
Corepetitor: Denis Ardelean
VINERI,
09.08.2024
ORA 18:00
ORCHESTRA CNMNRS
Dirijor: Aleksandru Frianț
•PROGRAM CU SOLIȘTII
ÎN CONCURENȚĂ
- BARBU LĂUTARU ȘI BĂTUTA MOLDOVENEASCĂ, arr. J. ȘUBLEA
- SAMUEL BANIAȘ, SAXOFON, DOLOAVE
(ÎN AFARA CONCURENȚEI)
- DE CE N-AI FĂCUT DOAMNE ȘI OMUL,
arr. P. POPA
- LIUBIȘA LĂPĂDAT, SAXOFON, DOLOAVE
(ÎN AFARA CONCURENȚEI)
- TOT AȘA MĂ BACE GÂNDU, arr. J. ȘUBLEA
- SEBASTIANA TRIFON, VOCE, NICOLINȚ
- M-O FĂCUT MAMA AȘA, arr. J. ȘUBLEA
- FRUNZĂ BĂTUTĂ DE VÂNT, arr. P.POPA
- EMILIO BALOȘ, ACORDEON, TORAC
(DEBUTANT)
- ARDELEANA, arr. L. ARDELEAN
- HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA
- GEORGETA SFRÂNCIOC, VOCE, TORAC
- TOATĂ LUMEA ÎMI ZICE LOTRU, arr. J. ȘUBLEA
- PESTE CARAȘ SEVERIN, arr. J. ȘUBLEA
- IONELIO LABODE, ACORDEON, NICOLINȚ (DEBUTANT)
- DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
- BRÂU, arr. L. ARDELEAN
- JIVA GAVA, VOCE, DOLOAVE
- SĂRĂCUȚ CA MINE NU-I, arr. J. ȘUBLEA
- RABDĂ INIMĂ ȘI TACI, arr. J. ȘUBLEA
- DOREL MIHAILOV, SAXOFON, DOLOAVE
- DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
- BRÂU, arr. L. ARDELEAN
- GABRIELA BRĂGEAN, VOCE, OFCEA
- BĂDIȘOR FRUMOS ȘI ÎNALT, arr. G. ION
- DRAGU-MI BADEA OFCEAN, arr. L. ARDELEAN
- ALEXANDRU SFRÂNCIOC, VIOARĂ, TORAC
- DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
- HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA
- CONSTANTIN DEHELEAN, VOCE, OFCEA
(DEBUTANT)
- CE VII BADE TÂRZIOR, arr. J. ȘUBLEA
- LEAGĂNĂ-CE FRUNZĂ-N VÂNT, arr. G. ION
- ANDREI TEODOR TĂPĂLAGĂ, CLARINET,
SÂN MIHAI
- DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
- BRÂU, arr. J. ȘUBLEA
- ANASTASIA ARDELEAN, VOCE, SATU NOU
(DEBUTANT)
- TE-AM IUBIT ÎNTOTDEAUNA, arr. J. ȘUBLEA
- OM CA BĂNĂȚANU NU-I, arr. G. PETROVICI
- DANIEL CORNEL PANCIOVAN, VOCE,
VOIVODINȚ (DEBUTANT)
- AM FOST ÎN VARĂ ACASĂ, arr. J. ȘUBLEA
- CÂT O FI SĂ MAI AM GLAS, arr. A. CEBZAN
- GRAȚIELA BRAGEAN, VOCE, OFCEA
- FATĂ BĂNĂȚANĂ, arr. A. CEBZAN
- ZICE LUMEA CĂ EU CÂNT, arr. J. ȘUBLEA
- EMIL JIVCOVICI, TROMPETĂ, RÂTIȘOR
(DEBUTANT)
- JIANĂ, arr. E. JIVCOVICI
- JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
- ESTERA TAICUNA, VOCE, COȘTEI (DEBUTANTĂ)
- VEZI MĂI BAGE CE-AM AJUNS, arr. J. ȘUBLEA
- CE-O FI CU INIMA MEA, arr. P. POPA
- ANGELA PAȘCA, VOCE, NICOLINȚ (DEBUTANTĂ)
- NEAGRA-I NOAPTEA ÎNTUNECOASĂ,
arr. J. ȘUBLEA
- LUNA-I SUS PE CER, arr. G. ION
- ALEXANDRA GEORGIANA MALETA, VOCE, COȘTEI
- VIAȚA N-AR FI VIAȚĂ, arr. J. ȘUBLEA
- SĂLCUȚĂ CU CREANGA-N RÂU, arr. J. ȘUBLEA
- DARCO NEDA, ACORDEON, UZDIN
- HORĂ, arr. J. ȘUBLEA
- SÂRBA DE LA LEHLIU, arr. J. ȘUBLEA
- ISIDORA COLOJOARĂ, VOCE, COȘTEI
- SĂRACĂ COPILĂRIE, arr. J. ȘUBLEA
- VREME DE IUBIT, arr. G. ION
- ANDREA CHERCIOBAN, VOCE, NICOLINȚ
- BACE VÂNTU DE DEPARCE, arr. J. ȘUBLEA
- DRAGOSTEA-I FĂCUTĂ ANUME, arr. L. ARDELEAN
- ALEXANDRU BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
- DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
- MÂNDRA MEA, arr. J. ȘUBLEA
- DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN,
VOCE, UZDIN
- AM PLECAT CU COASA NOUĂ, arr. J. ȘUBLEA
- NU DAU VIAȚA NIMĂNUI, arr. G. ION
- TEODORA MIC, VOCE, SATU NOU
- ANA MEA, arr. J. ȘUBLEA
- DRAGU-MI MIE LA JOC, arr. N. PASCU
- SAVA BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
- DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
- DODĂ DODĂ, arr. J. ȘUBLEA
- TOMA CĂLDĂRAȘ, VOCE, RÂTIȘOR
- FRICĂ-MI CĂ MOR CA MÂINE, arr. J. ȘUBLEA
- LA O MARGINĂ DE SAT, arr. J. ȘUBLEA
- GEORGETA SFRÂNCIOC, VIOARĂ, TORAC
- SOROC MARE DIN BEREGSĂU, arr. L. ARDELEAN
- ÎNVÂRTITA, arr. L. ARDELEAN
- VANESA CREȚU, VOCE, UZDIN
- MAMĂ NUMA O FATĂ AI, arr. J. ȘUBLEA
- BĂGIȚĂ DRAGOSTEA NOASTRĂ, arr. G. ION
- ANDREA EVI, VOCE, OFCEA
- CUM SĂ STING EU DORUL TĂU, arr. J. ȘUBLEA
- CÂTEODATĂ SUPĂRATĂ, arr. J. ȘUBLEA
•LANSAREA VOLUMULUI
„ALBUM MONOGRAFIC-COȘTEI”
•SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI ÎN AFARA CONCURENȚEI
1.DAVID BUTAN, SAXOFON, COȘTEI
-SUITĂ DE MELODII DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA
2.LEONID ARDELEAN, ACORDEON, NICOLINȚ
-SILVIANA, arr. J. ȘUBLEA
-HORA DE CONCERT, arr. J. ȘUBLEA
3.DENISA PEIA, VOCE, ROMÂNIA
-OARE CUM A FOST ODATĂ, arr. G. ION
-FATĂ MARE DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA
-BAGE-NALT ȘI SPRÂNCENAT, arr/ L. ARDELEAN
4.ADRIAN IORGA, VIOARĂ, VLAICOVĂȚ
-DOINĂ, arr. A. IORGA
-BRÂU, arr. J. ȘUBLEA
5.MARIN PUIA, VOCE, UZDIN
-FRUMOASĂ-I VECINA NOASTRĂ, arr. J. ȘUBLEA
-IARĂ BEAU, IARĂ PETREC, arr. J. ȘUBLEA
6.ALEXANDRU BABA, FLUIER, VÂRȘEȚ
-SUITĂ DE MELODII DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA
7.RODICA PANCIOVAN MITROVICI, VOCE, COȘTEI
-CODRULE, arr. J. ȘUBLEA
-IONELE, IONELULE, arr. J. ȘUBLEA
8.SORIN JIVCU, TARAGOT, PETROVASÂLA
-DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
-HORĂ, arr. L. ARDELEAN
9.VASILE BORCA, VOCE, COȘTEI
-SĂRACĂ COPILĂRIE, arr. J. ȘUBLEA
-FRUNZULIȚĂ FOI DE FÂN, arr. L. ARDELEAN
- DANIEL CHEȚ, CLARINET, UZDIN
-ÎNVÂRTITA LUI ION, arr. J. ȘUBLEA
-BRÂU OLTENESC, arr. J. ȘUBLEA
ORCHESTRA CNMNRS
-ÎNVÂRTITA, arr. C. ARVINTE
Dirijor : Aleksandru Frianț
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA„GEORGE COȘBUC”-GREBENAȚ
Dans tradițional
Coregraf: Daniela Jigherean
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „BANATSKI VEZ”-DOLOAVE
Dansuri traditionale din Banatul de Sud
Coregraf: Lucian Danilov
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „GEORGE COȘBUC”-GREBENAȚ
Călușerul
Coregraf: Denis Emanuel Blaj
FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „PAJA MARGANOVIC”-DELIBLATA
Dansuri De doi
Coregraf: Marija Jovanov
SÂMBĂTĂ,
10.08.2024
ORA 17:00
•MANIFESTAREA ETNOGRAFICĂ
„COȘ DE TEI CA LA COȘTEI”
ORA 20:00
OASPEȚII FESTIVALULUI
ASOCIAȚIA „REȘIȚA ROMÂNĂ”–ROMÂNIA
ORA 20:30
FANFARA SCA „DOINA”-RÂTIȘOR
Potpuriu de melodii populare
FANFARA SMA ,,CULTURA-SATU NOU
Dirijor: Alexandru Freanţ
FANFARA SCA „ALEXANDAR SANDI” JUNIOR
DOLOAVE
Dirijor: Aleksandar Baniaș
FANFARA PRIMĂRIEI GRĂDINARI-ROMÂNIA
Dirijor: prof. Ion Voina
FANFARA ,,ION ROTARIU-CORDÂN”
DIN CADRUL SC ,,EMINESCU”-COŞTEI
Dirijor: Ilia Capeţ
FANFARA AMD „TINERETU”-SATU NOU
Dirijor: Sașa Mandreș
FANFARA SCA „GEORGE COȘBUC”–GREBENAȚ
Dirijor: Ionel Țimerman
FANFARA SCA „MIHAI EMINESCU”-STRAJA
Dirijor: Ionel Țimerman
FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC”-VOIVODINŢ
Dirijor: Cornel Panciovan
FANFARA SCA „ALEXANDAR SANDI” SENIOR
DOLOAVE
Dirijor: Aleksandar Baniaș
DECERNAREA PREMIILOR
Articolul integral îl puteți citi în numărul 31 din 3 august