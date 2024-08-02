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ANSAMBLURI CARE VOR PARTICIPA LA FESTIVAL COȘTEI 2024

JOI,
08.08.2024
Ora 19:00

•FESTIVITATEA DE INAUGURARE
A FESTIVALULUI

SCA „MIHAI EMINESCU”-COȘTEI
MONTAJ FOLCLORIC „PRINSU-N JOC”-
SCA „MIHAI EMINESCU”-COȘTEI
Coordonator artistic: dr.Marius Savu

GRUPUL VOCAL FEMININ „FETELE DE LA COŞTEI”
Dirijor : David Butan

SUITĂ DE DANSURI STILIZATE –FETE
Coregraf : Amelia Bălăgean

TARAFUL DE MUZICĂ POPULARĂ
AL SCA. „MIHAI EMINESCU” COŞTEI
Dirijor: David Butan

CORUL BĂRBĂTESC AL CC „DOINA”–UZDIN
Dirijor: Lințu Lința

CORUL FEMININ AL CC„DOINA”–UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ

GRUPUL VOCAL MIXT
AL „CENTRULUI ARTEI POPULARE” NICOLINŢ
Instructor: Alexandra Lelea

GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „LUMINA” IANCAID”
Instructor: Mirela Idvorean Ioviță

GRUPUL VOCAL MIXT
AL SCA „STEAUA OFCENILOR” DIN OVCEA
Dirijor :Ema Dehelean

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
A CC „DOINA” DIN UZDIN
suită de melodii polulare
Dirijor: Lințu Lința

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU
Suită orchestrală
Dirijor: Janiel Şublea

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ
A SCA. „VESELIA”-GLOGONI
Suită de melodii tradiţionale româneşti Dirijor: Dorel Marianu

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ „LIRA”
A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNESCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”-TORAC
Suită de melodii populare românești
Dirijor: Filip Baloș

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”-TORAC
Suită de dansuri stilizate din Banatul de munte
Coregraf: Adrian și Cristina Cabău

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA. „VESELIA”-GLOGONI
Dansuri tradiționale din zona Ardealului
Coregraf: Liljana Trajkovic

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „ARMONIA,”-VLADIMIROVAŢ
Dansuri populare tradiţionale din Banat
Coregraf: Benoni Bucur

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”–UZDIN
Dansuri tradiţionale
Coregraf: Alen Groza

FORMAȚIA DE DANSURI
A ASOCIAŢIEI „STEAUA OFCENILOR”- OFCEA
Dansul stilizat „Dans de pustă”
Coregraf: Anfilon Lațcu

FORMAȚIA DE DANSURI A „CENTRULUI ARTEI POPULARE” – NICOLINŢ
Dansuri stilizate din Banat
Coregraf: Biljiana Bosu si Daniel Picioane

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA”–UZDIN
Dansuri stilizate
Coregraf: Ciprian Cipu

FORMAȚIA DE DANSURI
A CC „MIHAIL SADOVEANU”-SÂN-MIHAI
Dans autentic „Jocu ca la Sân-Mihai”
Corepetitor: Denis Ardelean

FORMAȚIA DE DANSURI
A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU
Jocuri stilizate din Satu Nou
Coregraf: Marija Vukoslavčević

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA. „NICOLAE BĂLCESCU”-BARIŢE
Soliști instrumentiști:
Radu Mădălin
Radu Milan Nicolae
Suită de dansuri tradiționale
Coregraf: Maria Tăpălagă

FORMAȚIA DE DANSURI A ASOCIAȚIEI PENTRU ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ”-TORAC
Suită de dansuri tradiționale românești din Torac
Coregraf: Pera Ocolișan

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „CASA TINERETULUI”-SÂN-MIHAI
Dansuri stilizate „Brâuri din Banat”
Corepetitor: Denis Ardelean

VINERI,
09.08.2024
ORA 18:00

ORCHESTRA CNMNRS
Dirijor: Aleksandru Frianț

•PROGRAM CU SOLIȘTII
ÎN CONCURENȚĂ

  • BARBU LĂUTARU ȘI BĂTUTA MOLDOVENEASCĂ, arr. J. ȘUBLEA
  1. SAMUEL BANIAȘ, SAXOFON, DOLOAVE
    (ÎN AFARA CONCURENȚEI)
  • DE CE N-AI FĂCUT DOAMNE ȘI OMUL,
    arr. P. POPA
  1. LIUBIȘA LĂPĂDAT, SAXOFON, DOLOAVE
    (ÎN AFARA CONCURENȚEI)
  • TOT AȘA MĂ BACE GÂNDU, arr. J. ȘUBLEA
  1. SEBASTIANA TRIFON, VOCE, NICOLINȚ
  • M-O FĂCUT MAMA AȘA, arr. J. ȘUBLEA
  • FRUNZĂ BĂTUTĂ DE VÂNT, arr. P.POPA
  1. EMILIO BALOȘ, ACORDEON, TORAC
    (DEBUTANT)
  • ARDELEANA, arr. L. ARDELEAN
  • HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA
  1. GEORGETA SFRÂNCIOC, VOCE, TORAC
  • TOATĂ LUMEA ÎMI ZICE LOTRU, arr. J. ȘUBLEA
  • PESTE CARAȘ SEVERIN, arr. J. ȘUBLEA
  1. IONELIO LABODE, ACORDEON, NICOLINȚ (DEBUTANT)
  • DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • BRÂU, arr. L. ARDELEAN
  1. JIVA GAVA, VOCE, DOLOAVE
  • SĂRĂCUȚ CA MINE NU-I, arr. J. ȘUBLEA
  • RABDĂ INIMĂ ȘI TACI, arr. J. ȘUBLEA
  1. DOREL MIHAILOV, SAXOFON, DOLOAVE
  • DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • BRÂU, arr. L. ARDELEAN
  1. GABRIELA BRĂGEAN, VOCE, OFCEA
  • BĂDIȘOR FRUMOS ȘI ÎNALT, arr. G. ION
  • DRAGU-MI BADEA OFCEAN, arr. L. ARDELEAN
  1. ALEXANDRU SFRÂNCIOC, VIOARĂ, TORAC
  • DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA
  1. CONSTANTIN DEHELEAN, VOCE, OFCEA
    (DEBUTANT)
  • CE VII BADE TÂRZIOR, arr. J. ȘUBLEA
  • LEAGĂNĂ-CE FRUNZĂ-N VÂNT, arr. G. ION
  1. ANDREI TEODOR TĂPĂLAGĂ, CLARINET,
    SÂN MIHAI
  • DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • BRÂU, arr. J. ȘUBLEA
  1. ANASTASIA ARDELEAN, VOCE, SATU NOU
    (DEBUTANT)
  • TE-AM IUBIT ÎNTOTDEAUNA, arr. J. ȘUBLEA
  • OM CA BĂNĂȚANU NU-I, arr. G. PETROVICI
  1. DANIEL CORNEL PANCIOVAN, VOCE,
    VOIVODINȚ (DEBUTANT)
  • AM FOST ÎN VARĂ ACASĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • CÂT O FI SĂ MAI AM GLAS, arr. A. CEBZAN
  1. GRAȚIELA BRAGEAN, VOCE, OFCEA
  • FATĂ BĂNĂȚANĂ, arr. A. CEBZAN
  • ZICE LUMEA CĂ EU CÂNT, arr. J. ȘUBLEA
  1. EMIL JIVCOVICI, TROMPETĂ, RÂTIȘOR
    (DEBUTANT)
  • JIANĂ, arr. E. JIVCOVICI
  • JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
  1. ESTERA TAICUNA, VOCE, COȘTEI (DEBUTANTĂ)
  • VEZI MĂI BAGE CE-AM AJUNS, arr. J. ȘUBLEA
  • CE-O FI CU INIMA MEA, arr. P. POPA
  1. ANGELA PAȘCA, VOCE, NICOLINȚ (DEBUTANTĂ)
  • NEAGRA-I NOAPTEA ÎNTUNECOASĂ,
    arr. J. ȘUBLEA
  • LUNA-I SUS PE CER, arr. G. ION
  1. ALEXANDRA GEORGIANA MALETA, VOCE, COȘTEI
  • VIAȚA N-AR FI VIAȚĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • SĂLCUȚĂ CU CREANGA-N RÂU, arr. J. ȘUBLEA
  1. DARCO NEDA, ACORDEON, UZDIN
  • HORĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • SÂRBA DE LA LEHLIU, arr. J. ȘUBLEA
  1. ISIDORA COLOJOARĂ, VOCE, COȘTEI
  • SĂRACĂ COPILĂRIE, arr. J. ȘUBLEA
  • VREME DE IUBIT, arr. G. ION
  1. ANDREA CHERCIOBAN, VOCE, NICOLINȚ
  • BACE VÂNTU DE DEPARCE, arr. J. ȘUBLEA
  • DRAGOSTEA-I FĂCUTĂ ANUME, arr. L. ARDELEAN
  1. ALEXANDRU BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
  • DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • MÂNDRA MEA, arr. J. ȘUBLEA
  1. DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN,
    VOCE, UZDIN
  • AM PLECAT CU COASA NOUĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • NU DAU VIAȚA NIMĂNUI, arr. G. ION
  1. TEODORA MIC, VOCE, SATU NOU
  • ANA MEA, arr. J. ȘUBLEA
  • DRAGU-MI MIE LA JOC, arr. N. PASCU
  1. SAVA BANIAȘ, TROMPETĂ, DOLOAVE
  • DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
  • DODĂ DODĂ, arr. J. ȘUBLEA
  1. TOMA CĂLDĂRAȘ, VOCE, RÂTIȘOR
  • FRICĂ-MI CĂ MOR CA MÂINE, arr. J. ȘUBLEA
  • LA O MARGINĂ DE SAT, arr. J. ȘUBLEA
  1. GEORGETA SFRÂNCIOC, VIOARĂ, TORAC
  • SOROC MARE DIN BEREGSĂU, arr. L. ARDELEAN
  • ÎNVÂRTITA, arr. L. ARDELEAN
  1. VANESA CREȚU, VOCE, UZDIN
  • MAMĂ NUMA O FATĂ AI, arr. J. ȘUBLEA
  • BĂGIȚĂ DRAGOSTEA NOASTRĂ, arr. G. ION
  1. ANDREA EVI, VOCE, OFCEA
  • CUM SĂ STING EU DORUL TĂU, arr. J. ȘUBLEA
  • CÂTEODATĂ SUPĂRATĂ, arr. J. ȘUBLEA

•LANSAREA VOLUMULUI
„ALBUM MONOGRAFIC-COȘTEI”

•SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI ÎN AFARA CONCURENȚEI

1.DAVID BUTAN, SAXOFON, COȘTEI
-SUITĂ DE MELODII DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA

2.LEONID ARDELEAN, ACORDEON, NICOLINȚ
-SILVIANA, arr. J. ȘUBLEA
-HORA DE CONCERT, arr. J. ȘUBLEA

3.DENISA PEIA, VOCE, ROMÂNIA
-OARE CUM A FOST ODATĂ, arr. G. ION
-FATĂ MARE DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA
-BAGE-NALT ȘI SPRÂNCENAT, arr/ L. ARDELEAN

4.ADRIAN IORGA, VIOARĂ, VLAICOVĂȚ
-DOINĂ, arr. A. IORGA
-BRÂU, arr. J. ȘUBLEA

5.MARIN PUIA, VOCE, UZDIN
-FRUMOASĂ-I VECINA NOASTRĂ, arr. J. ȘUBLEA
-IARĂ BEAU, IARĂ PETREC, arr. J. ȘUBLEA

6.ALEXANDRU BABA, FLUIER, VÂRȘEȚ
-SUITĂ DE MELODII DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA

7.RODICA PANCIOVAN MITROVICI, VOCE, COȘTEI
-CODRULE, arr. J. ȘUBLEA
-IONELE, IONELULE, arr. J. ȘUBLEA

8.SORIN JIVCU, TARAGOT, PETROVASÂLA
-DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
-HORĂ, arr. L. ARDELEAN

9.VASILE BORCA, VOCE, COȘTEI
-SĂRACĂ COPILĂRIE, arr. J. ȘUBLEA
-FRUNZULIȚĂ FOI DE FÂN, arr. L. ARDELEAN

  1. DANIEL CHEȚ, CLARINET, UZDIN
    -ÎNVÂRTITA LUI ION, arr. J. ȘUBLEA
    -BRÂU OLTENESC, arr. J. ȘUBLEA
    ORCHESTRA CNMNRS
    -ÎNVÂRTITA, arr. C. ARVINTE
    Dirijor : Aleksandru Frianț

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA„GEORGE COȘBUC”-GREBENAȚ
Dans tradițional
Coregraf: Daniela Jigherean

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „BANATSKI VEZ”-DOLOAVE
Dansuri traditionale din Banatul de Sud
Coregraf: Lucian Danilov

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „GEORGE COȘBUC”-GREBENAȚ
Călușerul
Coregraf: Denis Emanuel Blaj

FORMAȚIA DE DANSURI
A SCA „PAJA MARGANOVIC”-DELIBLATA
Dansuri De doi
Coregraf: Marija Jovanov

SÂMBĂTĂ,
10.08.2024
ORA 17:00

•MANIFESTAREA ETNOGRAFICĂ
„COȘ DE TEI CA LA COȘTEI”

ORA 20:00
OASPEȚII FESTIVALULUI
ASOCIAȚIA „REȘIȚA ROMÂNĂ”–ROMÂNIA

ORA 20:30

FANFARA SCA „DOINA”-RÂTIȘOR
Potpuriu de melodii populare

FANFARA SMA ,,CULTURA-SATU NOU
Dirijor: Alexandru Freanţ

FANFARA SCA „ALEXANDAR SANDI” JUNIOR
DOLOAVE
Dirijor: Aleksandar Baniaș

FANFARA PRIMĂRIEI GRĂDINARI-ROMÂNIA
Dirijor: prof. Ion Voina

FANFARA ,,ION ROTARIU-CORDÂN”
DIN CADRUL SC ,,EMINESCU”-COŞTEI
Dirijor: Ilia Capeţ

FANFARA AMD „TINERETU”-SATU NOU
Dirijor: Sașa Mandreș

FANFARA SCA „GEORGE COȘBUC”–GREBENAȚ
Dirijor: Ionel Țimerman

FANFARA SCA „MIHAI EMINESCU”-STRAJA
Dirijor: Ionel Țimerman

FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC”-VOIVODINŢ
Dirijor: Cornel Panciovan

FANFARA SCA „ALEXANDAR SANDI” SENIOR
DOLOAVE
Dirijor: Aleksandar Baniaș

DECERNAREA PREMIILOR

Articolul integral îl puteți citi în numărul 31 din 3 august