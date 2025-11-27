Anunț privind selecția textelor pentru antologia „Cele mai frumoase poezii… Doamnelor în dar”

Stimaţi mânuitori ai condeiului,

Pregătim ediţia a III-a a antologiei „Cele mai frumoase poezii… Doamnelor în dar”, care, conform tradiţiei, va fi lansată la Ambasada României din Belgrad, în preajma zilei de 8 Martie 2026.

Pentru această ediţie, vă rugăm să ne trimiteţi o singură poezie având ca temă femeia, ca inspiraţie, izvor de sensibilitate, forţă interioară, frumuseţe şi continuitate a vieţii. Textul poate surprinde orice trăire, imagine sau gând care omagiază feminitatea şi rolul ei esenţial în viaţa noastră de zi cu zi. Sunt binevenite atât abordările lirice delicate, cât şi cele profunde sau moderne, în funcţie de stilul fiecărui autor.

Poeţii bilingvi sunt invitaţi, dacă au posibilitatea, să trimită poezia atât în limba română, cât şi în limba sârbă.

Poeziile se trimit la adresa: marianastratulat@gmail.com

Pentru detalii suplimentare, mă puteţi contacta la numărul: 0628463123

Termenul de trimitere este 15 decembrie 2025.

Vă mulţumim pentru colaborare şi pentru gândurile frumoase pe care le veţi aşeza între paginile acestei antologii.



Cu consideraţie,

Mariana Stratulat, coordonator

Articolul îl puteți citi în numărul 48 din 29 noiembrie 2025