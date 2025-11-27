Patrimoniu și cultură în interacțiune cu identitatea

În perioada 20–22 noiembrie 2025, Aradul a găzduit conferința „Miscellanea”, ediția cu numărul XXI a evenimentului anual organizat de Asociația de Științe Etnologice din România (ASER). Organizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în parteneriat cu Complexul Muzeal Arad și cu sprijinul Centrului Cultural Județean Arad, conferința a reunit cercetători, profesori, muzeografi și reprezentanți ai comunităților, oferind o platformă pentru discuții interdisciplinare despre patrimoniu, identitate și tradiție culturală.

Deschiderea, desfășurată în Aula „Cicio Pop” a UVVG, a fost marcată de intervențiile rectorului universității, președintelui ASER și altor personalități academice. Ceremonia de deschidere, desfășurată în Aula „Cicio Pop” a UVVG, a fost moderată de Speranța Sofia Milancovici și Diana Mihuț. Sesiunea inaugurală a reunit intervențiile următoarelor personalități: prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, președinte de onoare al comitetelor științifice; prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, președintele ASER și profesor la Universitatea de Vest din Timișoara; conf. univ. dr. Speranța Sofia Milancovici, decanul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport; conf. univ. dr. Sorin-Ovidiu Bulboacă, manager al Complexului Muzeal Arad.

Evenimentul a continuat cu două conferințe plenare susținute de echipe de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași și de la Institutul „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, care au abordat teme privind obiceiurile de naștere din Moldova istorică și proiecte avansate în dialectologie și lingvistică digitală. Au urmat conferințele plenare susținute de Adina Hulubaș și Florin‑Teodor Olariu pe tema obiceiurilor de naștere în Moldova istorică, precum și de Cosmina Timoce Mocanu, care a prezentat proiectul ADELIS.

„Almanahul Libertății” – model de miscellanea editorială

În ziua de 21 noiembrie, conferința a fost organizată în șase săli paralele, cu un număr impresionant de 24 de paneluri tematice, ce au abordat subiecte variate: port tradițional, patrimoniu imaterial, etnografii extreme, identități minoritare, etnomuzicologie și altele. Ziua s-a încheiat cu sesiuni despre comunități minoritare, lingvistică și soluții expoziționale muzeale.

În cadrul panelului „Comunități minoritare – Studii de caz” au participat și două cercetătoare din Serbia. Mariana Stratulat, doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara și director al CPE „Libertatea”, a prezentat lucrarea științifică „Almanahul Libertății”: Diversitate, memorie, apartenență, analizând publicația din perspectiva tipologiei de miscellanea și evidențiind funcțiile sale documentare, identitare și simbolice. Ea a demonstrat modul în care un astfel de instrument editorial poate deveni un mediu de conservare a memoriei și de afirmare a apartenenței într-un spațiu pluricultural.

Dr. Eufrozina Greoneanț, cercetător independent și colaborator al Casei de Presă și Editură „Libertatea” a abordat practicile tradiționale ale românilor din Banatul sârbesc, cu un accent special pe „Ursitoare”.

Sâmbătă, 22 noiembrie, a avut loc Adunarea Generală a ASER, urmată de un Salon de Carte cu lansări editoriale semnificative. Conferința s-a încheiat cu un tur ghidat al Aradului, în care participanții au vizitat muzee și colecții locale, precum Muzeul „Aurel Ardelean” sau Colecția „Doina și Baruțu T. Aghezi”.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 29 noiembrie 2025