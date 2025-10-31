Arta ca lumină, frumusețea ca valoare, pictura ca gest de suflet

Emil Sfera este un nume bine cunoscut în peisajul artistic contemporan, un creator care și-a construit o carieră solidă prin consecvență, sensibilitate și o viziune profund umană asupra lumii. Cu o activitate impresionantă, desfășurată pe parcursul a peste trei decenii, artistul reușește să aducă lumină și optimism în viața privitorilor, prin lucrări care transformă detaliile cotidiene în expresii vizuale pline de emoție și culoare.

Lucrările sale se disting printr-o sensibilitate aparte față de cotidian, printr-o abordare cromatică luminoasă și printr-o capacitate de a transforma detaliile vieții de zi cu zi în expresii vizuale pline de emoție. Fie că este vorba despre teme urbane, despre obiecte de fiecare zi sau despre explorări simbolice, pictura lui Emil Sfera invită la reflecție și la redescoperirea frumuseții în formele ei esențiale.

Dincolo de creația artistică, Emil Sfera este și un promotor activ al valorilor umane, participând constant la proiecte educaționale și acțiuni umanitare, cu o atenție specială acordată copiilor. Această dimensiune a activității sale se leagă organic de convingerea că arta are puterea de a construi o societate mai sensibilă, mai frumoasă și mai solidară — o societate în care frumusețea nu este doar estetică, ci și morală.

Emil Sfera s-a născut la 27 decembrie 1969, la Panciova. A absolvit pictura la Academia de Arte Plastice din Belgrad, în clasa profesorilor Marija Dragojlović și Slavoljub Čvorović, în anul 1994. Expune în cadrul expozițiilor colective încă din 1990, iar prima sa expoziție personală a avut-o în 1994, la Galeria de Artă Contemporană din Panciova. Din acel moment, începe prezentarea sub diverse forme în fața publicului, atât prin cele 66 de expoziții personale, cât și prin promovarea creației pentru copii, activitate care în ultimii ani a căpătat și dimensiuni internaționale.

Este laureat a două premii ale Salonului de Octombrie din Panciova, precum și al distincției voivodine pentru pictură pe anul 2010 „Nađapati Kukac Peter”. Este membru al asociațiilor naționale și locale ale artiștilor plastici. A făcut stagii de creație la Paris, în 1996 și 2003. Lucrările sale se află astăzi în numeroase colecții din țară și străinătate. Trăiește și creează la Panciova.

Domnule Sfera, aţi simțit dintotdeauna o atracție firească față de culori, forme și armonii vizuale, iar arta pare să fi fost prezentă în viaţa dumneavoastră încă din copilărie. În ce fel v-a influențat această legătură timpurie cu frumusețea și natura în alegerea drumului artistic?

De când mă știu, am fost atras de frumusețea culorilor, de armonia imaginilor și a picturilor pe care am avut ocazia să le văd – nu atât de frecvent ca astăzi, ci mai degrabă prin reviste și enciclopedii. Această întâlnire cu arta m-a fermecat: frumusețea culorilor, magia vizuală, dar mai ales natura, care m-a încântat sufletește încă de la început. Am început să pictez de foarte mic, reproducând imaginile care mă inspirau. Orele de desen și arte plastice din școala elementară mi-au fost cele mai dragi, pentru că în ele mă regăseam. Mulți tineri se confruntă cu dilema descoperirii propriei vocații, a profesiei pe care ar dori să o urmeze. Eu nu am avut această problemă. Glumeam adesea că nu aș fi știut să fac altceva, iar alegerea căii mele artistice a venit în mod firesc. Nu am ezitat nicio clipă. Școala și studiul formal au fost pentru mine pași necesari, menținuți cu scopul de a-mi perfecționa meseria și de a aprofunda arta.

Arta se sprijină întotdeauna pe sentiment. Uneori, o pictură nu poate fi deslușită rațional sau analizată în detaliu, dar ceea ce contează cu adevărat este să o simți. Când simți arta, ea devine autentică – fie că este poezie, pictură sau orice altă formă de expresie. Am trăit și m-am ghidat după acest sentiment. Datorită lui am știut întotdeauna ce vreau de la viață.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 1 noiembrie 2025