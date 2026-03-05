Facebook-f Instagram Youtube Twitter
COMEDIE INSPIRATĂ DIN CEHOV PE SCENA DIN ALIBUNAR „Cine e aici pentru căsătorie?”

Centrul de Cultură al comunei Alibunar anunță o nouă întâlnire cu teatrul de calitate, invitând publicul la spectacolul de comedie „Cine e aici pentru căsătorie?”, programat vineri, 13 martie, de la ora 19, la Centrul Cultural din Alibunar.

Spectacolul este o piesă umoristică inspirată din două piese într-un act ale celebrului dramaturg rus Anton Pavlovici Cehov, aducând în prim-plan spiritul inconfundabil al autorului, marcat de ironie subtilă, dialoguri vii și situații aparent simple, dar încărcate de semnificații profunde.

„Cine e aici pentru căsătorie?” este descrisă drept un joc spiritual, dar și o dedicație adusă teatrului, lui Cehov și ideii de eternitate. Prin dialoguri și situații comice, spectacolul provoacă publicul să reflecteze asupra unor întrebări universale: avem întotdeauna dreptate atunci când credem că avem? Când știm să iertăm? Pot fi depășite diferențele dintre oameni? Sunt uneori greșelile cea mai bună cale de a atinge un scop? Și, desigur, cine iubește pe cine?

Dincolo de umorul savuros, piesa propune o analiză subtilă a relațiilor interumane, a orgoliilor și a dorințelor care ne ghidează deciziile. Tema căsătoriei devine pretext pentru o explorare a emoțiilor, a neînțelegerilor și a speranțelor care definesc viața de cuplu.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 10 din 7 martie 2026