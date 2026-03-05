ZILELE DE TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN VOIVODINA SE DESCHIDLA SATU NOU PE 30 APRILIE

„Moara cu noroc”, într-o viziune modernă

Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina debutează anul acesta la Satu Nou, pe 30 aprilie, cu spectacolul „Moara cu noroc”, inspirat din celebra nuvelă a lui Ioan Slavici, propusă publicului într-o interpretare scenică adaptată realităților de azi.

Noua versiune scenică aduce povestea clasică într-un context al prezentului, în care tentația, puterea și compromisul se manifestă prin aparențe și influență, iar drumul personajelor de la liniște la destrămare capătă sensuri actuale. Fără a se îndepărta de mesajul moral al operei, spectacolul pune accent pe felul în care omul ajunge să accepte tăcerea și învoiala cu răul, pas cu pas.

Distribuția îi reunește pe Stevan Mihailov în rolul lui Ghiță, Mădălina Mihailov – Ana, Marinel Blaj – Lică, Dorel Blaj – Pintea și Iovan Gașpar – Răuț. Regia este semnată de Mateea Marin, iar sufleor este Marinela Friant.

„Moara cu noroc” se anunță drept un spectacol cu un puternic impact emoțional, care invită publicul la reflecție asupra compromisului, a liniștii pierdute și a prețului plătit atunci când omul își dorește mai mult decât îi poate aduce norocul.

Vă așteptăm la deschiderea Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, pe 30 aprilie, la Satu Nou, la Casa de Cultură „3 Octombrie”, cu premiera spectacolului „Moara cu noroc”.

Mădălina Mihailov