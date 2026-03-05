ȘEDINȚA ANUALĂ A SOCIETĂȚII CULTURAL-ARTISTICE „VESELIA” DIN GLOGONI

Bilanț bogat și planuri ambițioase pentru 2026

La Glogoni, activitățile culturale ale românilor sunt legate de Societatea Cultural-Artistică „Veselia”, condusă de Corneliu Idvorean. O societate deosebit de activă, care promovează și duce mai departe tradiția românilor din această localitate.

De la Dorel Marianu, dirijorul orchestrei acestei societăți și managerul de PR al acesteia, aflăm că, pe data de 20 februarie, membrii societății au organizat ședința anuală, prilej cu care a fost prezentat raportul de activitate pentru anul 2025, situația financiară, precum și planurile pentru anul în curs.

În cadrul ședinței s-a evidențiat faptul că anul 2025 a fost unul deosebit de activ pentru membrii ansamblului. SCA „Veselia” a participat, cu dansatorii, orchestra, soliștii vocali și instrumentiștii, la nu mai puțin de 13 evenimente culturale din Serbia și România, promovând cu mândrie tradițiile și folclorul românesc.

Printre manifestările la care a fost prezentă se numără:

Competițiile Zonale ale municipiului Panciova, desfășurate la Starčevo, în data de 12 iunie 2025;

Ziua culturală a comunei Ghilad (România), 21 iunie 2025;

Competiția ansamblurilor folclorice ale satelor din Serbia, Kličevac, 28 iunie 2025;

Concertul tradițional cu prilejul hramului bisericesc din Glogoni, 10 iulie 2025;

Zilele Orașului Deta (România), 2 august 2025;

Hramul bisericesc „Adormirea Maicii Domnului” la Glogoni, 15 august 2025;

Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, desfășurat la Uzdin, 21 august 2025;

Competițiile internaționale de folclor de la Veliki Drenovac, 24 august 2025;

Zilele Românilor din Glogoni, 19–20 septembrie 2025;

Manifestarea „Toamna la Glogoni”, 2 noiembrie 2025;

„Colindele Neamului”, Satu Nou, 29 noiembrie 2025;

Concertul de Crăciun, Sân-Ianăș, 27 decembrie 2025.

Pe lângă participările la festivaluri și competiții, un moment deosebit l-a reprezentat organizarea propriei manifestări „Zilele Românilor din Glogoni”, eveniment devenit tradiție în comunitate.

În cadrul ședinței s-a discutat și despre finanțarea activităților din anul 2025. Sprijinul financiar a fost asigurat de: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Secretariatul Provincial pentru Minorități, Secretariatul Provincial pentru Cultură, municipiul Panciova, Comunitatea Locală Glogoni, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, precum și de sponsori locali – părintele Cristian Băbuț, Dorina Idvorean și Ionel Giacov.

Teodora Smolean

