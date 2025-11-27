Concert extraordinar la Viena dedicat Zilei Naționale a României

O seară muzicală de neuitat a avut loc în celebra Sală de Aur a Wiener Musikverein, acolo unde, în anticiparea Zilei Naționale a României, artiști de renume au oferit un spectacol de excepție, încărcat de emoție și rafinament.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Diasporei Românești „Mihai Eminescu” din Viena, condusă de Laura Hant, în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii din România, Ambasada României în Austria și Primăria municipiului Iași. Împreună au reușit să aducă, în inima muzicală a Europei, artiști de prestigiu din România și Republica Moldova, atrăgând un public numeros, cald și entuziasmat.

Pe scena somptuoasă din Musikverein a urcat Orchestra Simfonică a Operei Naționale din Iași, dirijată magistral de maestrul Mihail Agafița din Republica Moldova. Acesta a alcătuit cu minuțiozitate un program complex, cu lucrări din repertoriul clasic și contemporan românesc, dar și piese internaționale. Interpretările au stârnit ropote îndelungate de aplauze, publicul fiind impresionat de profunzimea și virtuozitatea muzicienilor.

Au răsunat în sală pagini nemuritoare din creația lui George Enescu și Ciprian Porumbescu, interpretate impecabil, alături de lucrări semnate de Paul Constantinescu, Eugen Doga și Constantin Rusnac – veritabile bijuterii ale artei muzicale românești. Celebrele ,,Dansuri românești” de Béla Bartók au adus încă o notă de vibrație și energie, completând o seară desăvârșită.

Un moment aparte l-a constituit apariția celor trei tenori ieșeni – Florin Guzgă, Andrei Fermeșanu și Andrei Apreotesei – care au ridicat sala în picioare prin interpretări pline de forță și sensibilitate.

Printre invitații de seamă s-a aflat și președintele Fundației „Protopop Traian Oprea”, Daniel Răduț, a cărui prezență a onorat evenimentul și a subliniat legătura profundă dintre comunitatea românească din diaspora și valorile culturale naționale.

La final, organizatorii și toți cei implicați în realizarea acestui spectacol de excepție au primit felicitări cordiale. A fost o seară memorabilă, o celebrare strălucitoare a culturii românești, a talentului și a unității de suflet în preajma Zilei Naționale a României.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 48 din 29 noiembrie 2025