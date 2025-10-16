Concert românesc de neuitat la Vârșeț

La data de 8 octombrie 2025, pe scena Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț, Fundația „Protopop Traian Oprea” a organizat un concert intitulat „Puterea Unirii – Drumul spre o comunitate unită”. Prin acest eveniment cultural s-au marcat 8 ani de activitate fructuoasă a Fundației. Evenimentul a fost susținut prin proiect de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și orașul Vârșeț. La acest spectacol folcloric extraordinar au participat soliști vocali și instrumentiști acompaniați de Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina în frunte cu dirijorul mr. Roman Bugar, precum și soliști ai SCA „Luceafărul” din Vârșeț. Oaspetele special al acestui spectacol a fost Cătălin Iancu din România, un cunoscut interpret la țambal.

Moderatorul serii, Marina Valeria Zarić, a salutat pe cei prezenți, și a urat bun venit tuturor la festivitatea de marcare a zilei Fundației „Protopop Traian Oprea” din Vârșeț. În cuvântarea inaugurală a menționat că Fundația „Protopop Traian Oprea” a fost și a rămas o oază nepătată, o insulă de adevărată spiritualitate și integritate românească, care își dă aportul la păstrarea limbii, culturii, tradițiilor și a identității naționale, subliniind că, de-a lungul anilor, creația muzicală, alături de instituțiile educative, culturale dar și alături de biserică, au fost templele de cultivare a identității românești a cărei păstrare este o veșnică preocupare pentru minoritatea românească din Banat.

Marina Valeria Zarić a salutat oficialitățile prezente în sală: dr. Valentin Ardelean, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, dr. Traian Căcina membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură, Daniel Bala ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, Todor Ursu directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, pr. Florențiu Ianeș, reprezentant și delegat al Episcopiei Dacia Felix, Mihai Gherghel directorul Caritas în Serbia, Claudiu Ionel Pasăre din România, Mariana Stratulat directorul CPE „Libertatea”, mr. Roman Bugar președintele Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Cuzman Turcoane, directorul SA „Tehnika”, Petru Todor directorul ȘE „Olga Petrov Radišić”, Todor Țăran, directorul ȘE „Mihai Sadoveanu” din Grebenaț, Tatiana Petrică, directorul Căminului Tineretului, Nicolae Miclea, președintele Comunității Locale din Grebenaț, Todor Basarabă, președintele Comunități Locale din Mesici, Alexandra Popa, președintele Asociației de Femei „Zestra Grebenceană”.

A urmat adresarea pr. Florențiu Ianeș, reprezentant al Episcopiei „Dacia Felix” și delegat din partea Preasfințitului Părinte Ieronim Sinaitul, episcopul „Daciei Felix” din Vârșeț care a binecuvântat acest eveniment cultural. Florențiu Ianeș a transmis, în primul rând, binecuvântările Preasfințitului Părinte Ieronim menite acestui eveniment foarte important. El a menționat că în fiecare an, în preajma sărbătorii Cuvioasei Maici Parascheva, o figură importantă a spiritualității românești, dar care este și ocrotitoare Fundației „Protopop Traian Oprea”, ne-a învățat unde este adevărata putere a omului iar adevărata putere a omului se află în credință, dragoste și iubire de cel aproape. Pe scenă a urcat dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură care a transmis felicitări Fundației „Protopop Traian Oprea”. El a menționat că orașul Vârșeț a ajutat, și în continuare va ajuta, toate asociațiile și societățile culturale de pe teritoriul orașului a apreciat că, Protopop Traian Oprea a lăsat o urmă extraordinară în viața spirituală și culturală a românilor, iar faptul că după 100 de ani există o fundație care poartă acest nume și care încearcă, în același fel, să lase o urmă importantă în cultura românilor. Daniel Răduț președintele Fundației „Protopop Traian Oprea” a menționat următoarele:

„Concertul puterea unirii, drumul spre o comunitate unită nu este doar o manifestare artistică ci un act de credință și de continuitate. Este o clipă în care reamintim cine suntem, de unde venim și cât de puternici devenim atunci când mergem împreună. Cuvântul Unire nu este doar o pagină din istorie ci o chemare vie care răsună și astăzi în sufletele noastre. El înseamnă iubire și respect, frățietate și demnitate, solidaritate și speranță. Prin el am clădit un trecut luminos și prin el ne zidim și viitorul. De opt ani, Fundația „Protopop Traian Oprea” își poartă cu demnitate misiunea aceea de a aduna, de a păstra, de a dărui. Am adunat oamenii în jur cu valorile noastre românești, am păstrat credința, limba și tradițiile și le-am dăruit mai departe tinerilor care, la rândul lor, să ducă mai departe flacăra identității. Așa cum spunea Protopopul Traian Oprea al cărui nume îl purtăm cu mândrie, nu există unitate fără iubire nici iubire fără jertfă nici jertfă fără credință. Aceste cuvinte ne-au călăuzit și ne vor călăuzi în continuare. Astăzi, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a orașului Vârșeț prin donațiile colaboratorilor și prietenilor noștri, ne bucurăm de o seară care poartă în ea toată căldura sufletului românesc. Dragii prieteni, drumul spre o comunitate unită nu se sfârșește niciodată, este un drum pe care mergem împreună pas cu pas, inimă lângă inimă. Este drumul care se străbate cu credință, cu iubire, cu sinceră dorință ca să lăsăm în urmă o lume mai bună pentru cei care vin în urma noastră.. Să ducem mai departe puterea unirii de fapte prin cultură, prin bunătate și respect reciproc. Ne amintim mereu că acolo unde e unitate este și binecuvântare, acolo unde este credință este și speranță, iar acolo unde este iubire de neam este veșnicie”.

