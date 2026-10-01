EVOLUȚIA SOLISTULUI INSTRUMENTIST SORIN JIVCU LA „STRUGURELE DE AUR”

Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” s-a născut din dorința conducerii companiei Jidvei de a contribui la conservarea și promovarea culturii tradiționale românești, de a sprijini demersurile generațiilor de interpreți de valorificare a cântecului și tradițiilor noastre. Anul acesta Festivalul s-a desfășurat în perioada 2-6 septembrie la Palatul Cultural din Blaj și la Jidvei.



Printre participanții ediției a XXII-a a fost și Sorin Jivcu care s-a prezentat în seara a doua a Festivalului ca laureat al edițiilor precedente. S-a prezentat la fluier în duet cu Silvia Adamovici (la vioară) din Zaječar acompaniați de Orchestra JIDVEI-România. Sorin este un nume bine cunoscut la Festivalul „Strugurele de Aur” fiind deținătorul Trofeului Festivalului pentru anul 2019 dar și un muzician care de mai bine de un deceniu se prezintă cu brio pe scena renumitului Festival.

Prima dată la „Strugurele de Aur” s-a anunțat pentru preselecție în anul 2013. La această preselecție nu a trecut și cum spune nu s-a pregătit de ajuns, dar a dorit să își încerce norocul. Măcar că nu a urcat pe scenă anul acela ca concurent, Stelian Stoica, dirijorul Orchestrei JIDVEI-România i-a spus că nu a cântat rău doar că în momentul potrivit au fost anunțați mulți clarinetiști și i-a sugerat să se anunțe într-un an sau doi. Însă din partea dirijorului orchestrei a primit și invitația ca să cânte cu această orchestră, recunoscând în Sorin o posibilitate muzicală aparte. El a răspuns invitației și din luna iulie 2013 a început colaborarea cu Orchestra JIDVEI-România care a durat până în luna noiembrie 2015 și a însemnat prezentări la numeroase festivale, concursuri și spectacole în România, precum și înregistrări.

Pentru prima dată ca solist instrumentist în concurență s-a prezentat în anul 2015 când a obținut premiul II și pentru el a fost un premiu foarte drag și unul din cele mai mari în momentul respectiv. În concurs s-a prezentat cu o doină și un joc de doi din repertoriul lui Pavel Cebzan. În anul 2019 s-a prezentat a doua oară în concurență, tot ca solist instrumentist la clarinet cu doina „Cât îi Banatul de mare” și un joc de doi din repertoriul lui Petrică Vasile. A fost momentul când a decis să încheie cu etapa competițională în carieră, respectiv de a mai merge la concursuri și Festivalul „Strugurele de Aur” este ultimul festival la care s-a prezentat în concurență. S-a întâmplat ceea ce poate mai frumos pentru un muzician, a cucerit Marele Premiu-Trofeul Festivalului. Vremurile care au venit așa au rânduit ca timp de 4 ani Sorin Jivcu să fie deținătorul Marelui Premiu.

În anul 2018, în anul când România a marcat Centenarul-100 de ani de la înființarea României Mari, a urcat pe scenă într-un recital fiind invitat ca laureat al festivalului din țările cu românii de pretutindeni. Aceasta a fost prima lui participare în recital la Festivalul „Strugurele de Aur”. Prima ediție după perioada de pandemie a fost în anul 2023 și atunci a fost din nou invitat să cânte la Gală și a ales să cânte la taragot. Pentru prima dată la un festival mai mare s-a prezentat și la taragot. În anul 2026 s-a organizat din nou o gală cu soliștii din afara României, precum în anul 2018. De data aceasta Sorin a evoluat în duet cu Silvia Adamovici cu melodii din Valea Timocului.

De fiecare dată când s-a prezentat în concurs, a îmbrăcat costum ca la Petrovasâla. De la participanții în concurs s-a cerut să fie îmbrăcați cât mai tradițional și portul să fie legat de locul natal al concurentului. Acesta a fost un mare plus la aproape fiecare concurs la care s-a prezentat. Susține că atunci când își îmbracă un costum din satul natal simte o emoție aparte. Anul acesta fiindcă nu a participat în concurență și a fost într-un recital instrumental a hotărât să se prezinte cum în prezent se prezintă instrumentiștii. Deci, ținuta subînțelege pantaloni, cămașă, chintuș, un brâu sau prașchie sau un șerpar la brâu și pantofi. Este vorba de un costum al soliștilor instrumentiști în prezent, dar și al membrilor diverselor orchestre.

„Strugurele de Aur” se distinge prin promovarea tinerelor talente. La acest festival se prezintă școli de artă, școli ale profesorilor din Transilvania, din Valea Târnavelor, din Țara Moților. După părerea lui Sorin un lucru foarte frumos este apariția pe scenă a profesorilor cu 20, 30 de elevi. O idee frumoasă care există legat de acest festival este promovarea soliștilor din Banatul Sârbesc și din Valea Timoculu, iar el este implicat în realizarea acestei idei. La cererea organizatorilor de fiecare dată el a propus câte vreun solist sau a pregătit pentru festival vreun solist. Și soliștii noștri, după părerea lui, de fiecare dată au făcut față la acest festival concurs și aproape fiecare s-a întors cu vreun premiu.

Un moment frumos legat de acest festival s-a întâmplat chiar anul acesta după scenă. Este vorba de reîntâlnirea cu colegii din Orchestra JIDVEI-România și Orchestra Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia cu care cândva a cântat. Trofeul și premiile au locul lor aparte, dar reîntâlnirea după atâția ani cu mulți dintre colegi este ceea ce apreciază în mod deosebit.

Articolul îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Stela NEDA BULIC

Foto: Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba