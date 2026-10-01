CEA DE-A 45-A EDIȚIE A FESTIVALULUI EUROPEAN DE ARTĂ, LA BELGRAD

Cea de-a 45-a ediție a Festivalului European de Artă a transformat, sâmbătă, 26 septembrie, Belgradul într-un amplu spațiu de întâlnire între literatură, muzică, arte plastice și creația contemporană. Manifestarea a reunit peste 150 de artiști din aproximativ 20 de țări, programul desfășurându-se pe parcursul întregii zile în mai multe spații reprezentative ale capitalei Serbiei. Potrivit RTS, festivalul a adus împreună creatori din țară și din diaspora, într-un program complex care a cuprins literatura, muzica, filmul, artele plastice și artele aplicate.



Pentru comunitatea românească din Serbia, momentul cu cea mai puternică încărcătură simbolică s-a petrecut chiar la deschiderea manifestării, găzduită de Adunarea Națională a Republicii Serbia. De la tribuna Parlamentului Serbiei s-a auzit, pentru prima dată, limba română printr-un recital literar susținut de scriitorii Mariana Stratulat și Valentin Mic, care au prezentat publicului creații proprii. Astfel, limba și literatura română din Serbia au fost prezente într-unul dintre cele mai importante spații instituționale ale țării, în cadrul unei manifestări culturale cu participare internațională.

Momentul a depășit semnificația unui recital poetic obișnuit. Rostită de la tribuna Adunării Naționale, limba română a devenit, pentru câteva clipe, vocea unei comunități și a unei literaturi care își afirmă identitatea prin cultură și care participă, în același timp, firesc la dialogul cultural al Serbiei și al Europei. Poezia a dobândit astfel și valoarea unui gest simbolic: acela de a face vizibilă creația literară românească din Serbia într-un cadru de o asemenea reprezentativitate.

Caracterul aparte al deschiderii festivalului a fost subliniat și de președintele Comisiei pentru Diaspora, Dragan Stanojević, care a declarat că este pentru prima dată în istoria Adunării Naționale când instituția își deschide în acest mod porțile pentru scriitori și personalități ale culturii și artei.

În cadrul ceremoniei, Mariana Stratulat și Valentin Mic au fost distinși cu Diploma de onoare a Festivalului European de Artă, ca recunoaștere a activității și contribuției lor în domeniul creației literare. Distincțiile s-au înscris în seria diplomelor și plachetelor acordate de organizatori artiștilor și personalităților care, prin creația și activitatea lor, contribuie la afirmarea și dezvoltarea culturii și artei.

Festivalul a fost deschis prin evoluția Ansamblului vocal „Brojanica”, după care poeții și scriitorii participanți și-au prezentat creațiile. Alegerea Adunării Naționale drept loc al deschiderii a conferit celei de-a 45-a ediții o dimensiune aparte, aducând literatura și arta într-un spațiu asociat, în primul rând, vieții politice și instituționale.

După programul desfășurat în Adunarea Națională, manifestările au continuat la Clubul RTS, unde au avut loc recitaluri de poezie și proză, o expoziție de pictură și icoane, momente muzicale și un program actoricesc. Prezența celor peste 150 de creatori din aproximativ 20 de țări a confirmat caracterul internațional al festivalului și diversitatea expresiilor artistice reunite la Belgrad.

Programul a continuat în Skadarlija, unul dintre spațiile emblematice ale capitalei sârbe, unde literatura, muzica, arta și atmosfera boemă a vechiului Belgrad s-au întâlnit într-un cadru aparte. „Šeširijada”, recitalurile poeților contemporani și programul de la Casa Đura Jakšić au completat o zi în care centrul Belgradului a devenit loc de întâlnire pentru creatori proveniți din diferite spații culturale europene.

Pe lângă Mariana Stratulat și Valentin Mic Editura „Libertatea” a fost reprezentată și de scriitoarea Verica Preda PreVera.

Festivalul European de Artă este conceput ca o manifestare itinerantă, care, în numai câțiva ani, a ajuns în numeroase orașe și a reunit mii de creatori din domeniul literaturii, muzicii, teatrului, picturii și artelor aplicate. Ediția de la Belgrad, cea de-a 45-a din istoria manifestării, a adăugat acestei geografii culturale un reper cu totul aparte.

Pentru literatura română din Serbia, ediția din 26 septembrie va rămâne însă legată și de un moment cu valoare de reper: limba română, rostită prin poezie de Mariana Stratulat și Valentin Mic de la tribuna Adunării Naționale a Republicii Serbia. O prezență care a conferit participării celor doi scriitori, dincolo de distincțiile primite, o semnificație culturală și identitară aparte.

Articolul îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Stela NEDA BULIC