Manifestarea „Ștergar înflorat peste vii aruncat”

Duminică, 27 septembrie, Asociația Femeilor „Pro Art” din Nicolinț a organizat a treia ediție a manifestării „Ștergar înflorat peste vii aruncat”. Manifestarea a avut ca scop de a aduce un omagiu unui element important din lada cu zestre a bunicilor noastre, acel ștergar împodobit, brodat, precum și de a evoca vremurile trecute, când avea loc tradiționalul cules al viilor, caracteristic nicolincenilor.

Evenimentul a fost urmărit de oficialități ale instituțiilor de stat și ale misiunii diplomatice a României: dr. Felicia Turcoane, consilier în Adunarea comunei Alibunar, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, dr. Traian Căcina, vicepreședinte al CNMNR, Mircea Dalea, președintele Consiliului Local Nicolinț, Petru Cojocar, vicepreședinte al Consiliului Local, prot. Manuel Ianeș, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Nicolinț. Cuvinte de gratitudine au fost adresate persoanelor generoase pentru susținerea și ajutorul acordate: Vasilije Gerić, directorul Cooperativei Agricole AD „Nikolinci” din Nicolinț, comuna Alibunar, Nicola Turcoane Breșce, Petru Luțu Cojocar și Traian Turcoane Tuicu.

În partea inaugurală a evenimentului, un cuvânt de salut a adresat Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatul General al României la Vârșeț, care, printre altele, a menționat: „Adresez un salut călduros din partea Consulatului General al României la Vârșeț și al meu personal. Revin cu mare bucurie la Nicolinț, unde, cu puțină vreme în urmă, s-a desfășurat o manifestare românească deosebit de importantă, cea de-a 66-a ediție a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina. Sunt convins că și acest eveniment va fi la același nivel de calitate. Asociația Femeilor «Pro Art» din Nicolinț este una dintre cele mai active organizații românești și doresc să le adresez calde felicitări pentru tot efortul organizatoric depus în vederea realizării acestei manifestări. Aceleași urări se îndreaptă spre acele asociații de femei românești și sârbești care și-au dat concursul cu succes la realizarea evenimentului. Au fost expuse obiecte de artizanat, produse culinare de sezon, realizate cu mare pasiune și inventivitate. Am fost martorii unui spectacol folcloric românesc care ne-a umplut sufletele tuturor de bucurie.”

În numele organizatorului a luat cuvântul Bobița Berlovan Liuba, președinta Asociației Femeilor „Pro Art” din Nicolinț, urându-le tuturor participanților bun venit la Nicolinț. După cum a menționat, mesajul manifestării „Ștergar înflorat peste vii aruncat” este aducerea unui omagiu unui element important din lada de zestre a bunicilor noastre, cum este ștergarul, acesta ocupând un loc important în viața tradițională a nicolincenilor. De asemenea, evenimentul vine să omagieze cultul viței-de-vie, un obicei practicat de străbunii nicolincenilor. Bucură faptul că în acest an, la manifestarea de la Nicolinț, au fost prezente un număr considerabil de asociații de femei din comunele Covăcița, Vârșeț, Biserica Albă și Alibunar.

A urmat un program cultural pregătit de membrii de pe lângă Centrul Artei Populare (coordonator Alexandra Lelea), la care și-au dat concursul solista vocală Andrea Chercioban, solistul instrumentist Ionelio Labode și formația de dansatori, cu o suită de jocuri tradiționale românești în coregrafia Mihaelei Picioane, iar acompaniamentul muzical i-a aparținut acordeonistului Tiberiu Brancovici.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Ion MĂRGAN