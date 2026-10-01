VIZITA LUI MILAN ANTONIJEVIĆ LA CONSILIUL NAȚIONAL AL MINORITĂȚII NAȚIONALE ROMÂNE

În sala mică a Centrului „Millennium” din Vârșeț, comisarul pentru protecția egalității, Milan Antonijević, împreună cu colaboratorii săi, a efectuat o vizită la Vârșeț și s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Național al Minorității Naționale Române. În discuția purtată între Milan Antonijević și dr. Traian Căcina, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Marian Mohan, secretarul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, și Marinel Petrică au fost abordate teme care țin de păstrarea și protejarea culturii, învățământului și limbii minorității române.

Scopul acestei vizite a fost colectarea de date și evaluarea poziției minorităților naționale pe teren, precum și reglementarea drepturilor acestora în contextul egalității și protecției împotriva discriminării, dar și pregătirea primului raport special privind situația minorităților naționale în Serbia. Marinel Petrică a subliniat că minoritatea română are dreptul la învățământ în limba română, iar instituțiile de stat permit și clase cu câte doi elevi. În instituțiile de autoguvernare, românii au reprezentanți, iar un număr de români sunt reprezentați și la nivel provincial, însă în instituțiile republicane nu este niciun român. A explicat că anul trecut, el, împreună cu Marian Mohan, a fost, în calitate de reprezentant al Consiliului Național Român, la Sremska Kamenica, unde se află instituția de învățământ și formare a viitorilor agenți de poliție din Serbia, cu prilejul promovării concursului destinat tinerilor care doresc să devină polițiști. Minoritatea română are dreptul la informare în limba maternă, există emisiuni la TV și radio, iar CPE „Libertatea” este o instituție foarte însemnată pentru români. Poziția femeilor din comunitatea românească în societate este bună. În fiecare localitate există asociații de femei, care sunt sprijinite prin proiecte de Consiliul Național Român. Dr. Traian Căcina a explicat că numărul românilor din Serbia s-a micșorat din cauză că mulți tineri au plecat în străinătate. Românii au dreptul la păstrarea identității culturale, iar pe parcursul anului se organizează foarte multe evenimente culturale la care participă un număr însemnat de tineri. În școlile românești sunt cadre didactice care au studiat în România, iar după aceea s-au angajat în școlile cu predare în limba română. Când este vorba despre limba română, denumirile instituțiilor de stat sunt înscrise și în limba română. Consiliul Național Român desemnează membri în consiliile de administrație și își dă aprobarea la alegerea directorilor instituțiilor de mare importanță pentru minoritatea națională română. A subliniat că minoritatea română se bucură de toate drepturile aferente în Serbia, dar că se lucrează în continuare la îmbunătățirea exercitării acestor drepturi. În ceea ce privește discriminarea pe criteriul apartenenței etnice, aceasta nu există. A mulțumit comisarului Milan Antonijević pentru tot sprijinul de care românii beneficiază din partea statului. La sfârșitul întâlnirii s-a ajuns la concluzia că astfel de întâlniri confirmă încă o dată că fiecare mediu are propriile specificități, care contribuie la spiritul multicultural al Banatului, precum și că exercitarea egală a drepturilor minorităților naționale este crucială pentru bunele relații în comunitățile mixte din punct de vedere etnic. Dialogul direct rămâne singura modalitate de a analiza nevoile reale ale fiecărei comunități și de a asigura condițiile pentru dezvoltarea lor armonioasă și pentru egalitate.

Articolul îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ