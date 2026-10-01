EDIȚIA A XI-A A MANIFESTĂRII „PÂINEA BĂNĂȚEANĂ” LA SATU NOU

Tradiția, priceperea și dragostea pentru pâinea făcută după rețete păstrate de-a lungul generațiilor s-au aflat din nou în centrul atenției, sâmbătă, 26 septembrie, la Satu Nou, unde s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a manifestării „Pâinea bănățeană”.



Evenimentul a avut loc la sediul Asociației Femeilor „Novoseljanke/Boboacele”, începând cu ora 16. Manifestarea a reunit reprezentante ale șase asociații de femei și două participante individuale, și anume: Asociația Femeilor din Glogoni, Asociația Femeilor „Neolit” din Starciova, Asociația Femeilor „Panonke” și Asociația Cetățenilor „Jelka” din Panciova, Asociația Femeilor „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla, Asociația Femeilor „Pro Art” din Nicolinț, precum și Srbijanka Todorović și Maria Agadișan.

Cea de-a XI-a ediție a manifestării a fost onorată de prezența lui Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, care s-a adresat celor prezenți, precum și de prezența preotului Staniša Kljaić Perić, de la Biserica Ortodoxă Sârbă din Satu Nou. Manifestarea a fost inaugurată de Snežana Baba din cadrul Asociației-gazdă „Novoseljanke/Boboacele”, care i-a salutat pe cei prezenți și a urat succes concurentelor.

Pâinile pregătite în cadrul concursului dedicat celei mai gustoase și mai frumoase pâini au fost apreciate atât pentru gust, cât și pentru aspect și pentru modul în care au valorificat tradiția locală a preparării pâinii.

Juriul a fost format din Afrim Pniši, brutar local și proprietar al brutăriei „Jani” din Satu Nou, care a desemnat drept câștigătoare pâinea pregătită de membrele Asociației „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla. Locul al doilea i-a revenit Mariei Agadișan din Nicolinț, iar locul al treilea a fost obținut de reprezentantele Asociației „Pro Art”, tot din Nicolinț. Premiații au primit diplome.

În cadrul ediției, cei prezenți au putut admira și o expoziție de lucruri de mână: dantelă, fețe de masă și costume populare, expuse de femeile de la Asociația „Novoseljanke/Boboacele”.

Tradiționala manifestare a reprezentat și în acest an un prilej de întâlnire și socializare pentru femeile din localitățile participante, dar și o ocazie de a păstra și promova tradițiile culinare ale Banatului, în care pâinea ocupă un loc aparte.

Articolul îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN