Ediția a XIV-a a „Serii de romanțe” – o întâlnire cu dorul, iubirea și cântecul românesc

Într-o atmosferă de toamnă, când serile devin mai liniștite, iar amintirile par să se întoarcă mai ușor, sala Teatrului Național „Toša Jovanović” din Zrenianin a găzduit, la 27 septembrie, cea de-a XIV-a ediție a emblematicei manifestări „Seara de romanțe”, organizată sub genericul simbolic „Două seri. Două orașe. O singură romanță”. Evenimentul a readus în fața publicului farmecul unui gen muzical care, deși aparține unei alte epoci, continuă să vorbească direct sufletului. De-a lungul anilor, „Seara de romanțe” a devenit una dintre manifestările culturale prin care comunitatea românească din Banatul Central își păstrează vie legătura cu muzica, poezia și sensibilitatea românească. La Zrenianin, această tradiție a fost continuată și în acest an, printr-o seară în care vocile interpreților s-au întâlnit cu virtuozitatea și sonoritatea inconfundabilă a Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, dirijată de maestrul Roman Bugar. Orchestra a avut un rol esențial în crearea atmosferei, acompaniamentul atent și nuanțat oferind fiecărei romanțe spațiul necesar pentru ca versul și vocea să ajungă la public.



Evenimentul a fost inaugurat de Dinicu Voin, președintele Societății Românilor „Bega” din Zrenianin, asociație coorganizatoare încă de la prima ediție a manifestării „Festivalul de Romanțe”, devenită ulterior „Seara de romanțe”. Acesta a transmis mesajul de salut și a adresat mulțumiri organizatorilor, Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru finanțarea acestui proiect, lui mr. Roman Bugar, președintele Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, lui Todor Ursu, directorul ICRV, participanților, muzicienilor, aranjorilor și donatorilor pentru sprijinul acordat la organizarea acestui eveniment muzical.

Totodată, organizatorii au adresat mulțumiri Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale, Primăriei municipiului Zrenianin, Teatrului Național „Toša Jovanović” din Zrenianin, Radioteleviziunii Voivodinei și Casei de Presă și Editură „Libertatea” pentru sprijinul acordat, precum și sponsorilor: Keramika Jovanović, Agenția de Turism „Delija” și „General Solutions” din Zrenianin.

Primele ediții ale „Festivalului de Romanțe și Cântece de Pahar”, ulterior devenit „Seară de romanțe”, au pornit din dorința de a readuce în atenția publicului un repertoriu care, în lumea muzicii contemporane, este ascultat tot mai rar. Succesul manifestării a făcut însă ca aceasta să revină an de an, devenind un punct de întâlnire pentru interpreți, iubitori ai romanței și membri ai comunității românești din Voivodina, dar și pentru publicul admirator al acestui gen muzical specific, care a umplut până la refuz sala Teatrului Național din Zrenianin și i-a răsplătit cu aplauze repetate pe interpreți și pe membrii orchestrei.

Ediția a XIV-a a evenimentului de o înaltă ținută artistică a reunit interpreți din generații diferite, demonstrând încă o dată că romanța poate crea o punte între cei care au crescut cu aceste melodii și tinerii care le descoperă astăzi.

În acompaniamentul orchestrei conduse de Roman Bugar, fiecare interpret a adus pe scenă propriul mod de a înțelege și interpreta romanța: unii cu sensibilitate și delicatețe, alții cu o interpretare mai dramatică, dar toți cu respect pentru repertoriul care s-a menținut în timp.

Concertul a fost deschis într-o notă solemnă și nostalgică de către Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina, cu piesa „De ce nu vii?”, pregătind publicul pentru o călătorie muzicală fascinantă.

Soliștii, veniți din diverse localități din Banatul sârbesc, dar și invitați speciali din România, au oferit interpretări inspirate și pe alocuri virtuoase: Cristina Dalea (Uzdin) a deschis seria interpretărilor solistice cu o delicatețe aparte, oferind o versiune plină de nostalgie și melancolie a piesei „De tine nu-mi mai este dor”. Sensibilitatea sa vocală a creat o trecere firească și caldă spre atmosfera veselă a melodiei populare „Bună seara, mândră, bună”, captivând din primul moment publicul.

Cu o prezență scenică distinsă și o voce caldă, solista Nadia Drăgoi-Ungur din Zrenianin a adus o undă de speranță și romantism clasic prin interpretarea piesei „Deschide, deschide fereastra”. A urmat piesa „Mai vino seara pe la noi”, cântată cu o sinceritate tulburătoare ce a rezonat profund în inimile celor prezenți.

Teodora Mic (Satu Nou) a oferit o interpretare plină de farmec și autenticitate și a încântat asistența cu îndrăgita piesă „Mi-am pus busuioc în păr”, dăruindu-i un timbru proaspăt și plin de viață. Schimbarea de ritm adusă de melodia populară „Mărie și Mărioară” a adus zâmbete și aplauze îndelungate în sală.

Alexandra Lelea (Torac) a oferit unul dintre cele mai dramatice și intense momente ale serii prin piesa „Rămâi, o, nu pleca, rămâi”. Vocea sa expresivă a transmis perfect sentimentul dorului și al despărțirii, precum și caracterul dinamic al piesei „Adu calu, Simioane”.

Cu o sensibilitate aparte și o tehnică vocală impecabilă, Ana Maria Damian a interpretat romanța „O măicuță singurea”, impresionând prin emoția transmisă. Apoi, prin piesa „Piatră, piatră”, a adus pe scenă forța și profunzimea cântecului popular tradițional.

Revitalizând piese culese din repertoriul marilor soliste ale muzicii românești, solista Cristina Mic din Satu Nou a strălucit prin interpretarea melodiei „Dacă zici că mă iubești”. Încheierea recitalului său cu „Leliță Ioană” a fost o adevărată demonstrație de virtuozitate vocală și trăire folclorică.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 3 octombrie 2026

Dan MATA