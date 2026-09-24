Expoziția dedicată Taberei Internaționale „Banatul în Artă”, ediția a III-a, a ajuns la Timișoara, iar în perioada următoare este pregătită și pentru Vârșeț

Joi, 17 septembrie 2026, la Galeria de Artă „Armonii Cromatice” din Timișoara, a avut loc vernisajul expoziției „Banatul în Artă”, ediția a III-a, realizată în urma taberei internaționale desfășurate la Buziaș în acest an. La tabără au participat pictori atât din România, cât și din Serbia.

Artiștii au lucrat alături de câte un băiat sau o fetiță, cărora le-au prezentat și le-au arătat diferite tehnici de pictură și desen. Copiii au avut astfel ocazia să descopere mai multe despre pictură și să lucreze direct alături de artiști. Despre această colaborare și despre cum a apărut ideea expoziției de la Timișoara și Vârșeț a vorbit Ionel Omoran, care are o colaborare de mai mulți ani cu Steluța Guțiu. Cei doi s-au întâlnit la Coștei, la Festivalul Internațional de Literatură „Vara – spațiul amintirii și al regăsirii”, unde au discutat despre realizarea unei expoziții cu fotografii și lucrări din tabăra de la Buziaș, la care a participat și Ionel Omoran.

Ideea a fost pusă în practică, iar joi, 17 septembrie, de la ora 18:00, expoziția a fost deschisă la Galeria de Artă „Armonii Cromatice” din Timișoara. La vernisaj au participat și reprezentanți ai Centrului Cultural din Vârșeț, printre care Ionel Omoran și Zoran Đekić, director adjunct. Evenimentul a fost o seară frumoasă, cu prezentări și păreri despre artă atât în limba română, cât și în limba sârbă. Au rămas impresii frumoase atât despre lucrările expuse, cât și despre oamenii care au participat la tabăra de la Buziaș.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 26 septembrie 2026

Stefania ROCSA