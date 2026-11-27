În data de 22 noiembrie, Satu Nou a îmbrăcat haine de sărbătoare și a devenit locul unei frumoase întâlniri cu cântecul, dansul și tradițiile românești, găzduind o nouă ediție a Festivalului de Folclor al Copiilor din Voivodina. Aproape 400 de copii, veniți din cincisprezece localități din Serbia și România, au umplut de viață scena Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, transformând-o într-un loc în care bucuria copilăriei s-a împletit cu emoția, mândria și dragostea pentru moștenirea noastră românească.



Cu glasuri curate, cu pași de dans plini de însuflețire și îmbrăcați în frumusețea portului popular, micii artiști au adus pe scenă nu doar cântece și jocuri, ci și o parte din sufletul satelor românești. Au dăruit publicului clipe de neuitat, au stârnit zâmbete, au adus lacrimi de emoție în ochii părinților și bunicilor și au făcut ca inimile celor prezenți să bată la unison cu ritmul cântecului românesc. Pentru mulți dintre cei aflați în sală, bucuria de a-și vedea copiii și nepoții pe scenă, purtând cu atâta mândrie costumul popular și ducând mai departe tradițiile strămoșești, a fost un dar neprețuit. Și poate că tocmai aceasta este cea mai frumoasă menire a acestui festival: să ne amintească faptul că folclorul nu trăiește doar în cântecele pe care le păstrăm, în jocurile pe care le moștenim sau în costumele populare pe care le îmbrăcăm la sărbători, ci mai ales în sufletele copiilor care cresc iubindu-le. Prin fiecare cântec, fiecare pas de dans și fiecare emoție împărtășită cu publicul, micii artiști ne-au convins că tradițiile românești au viitor, atât timp cât sunt purtate mai departe cu dragoste, respect și mândrie.

Organizat de Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora” din Satu Nou, în colaborare cu Casa de Cultură „3 Octombrie” și Școala Elementară „Žarko Zrenjanin”, festivalul și-a reconfirmat rolul important în promovarea tradițiilor, în cultivarea dragostei față de folclor și în apropierea tinerei generații de valorile identității naționale. În cadrul festivalului, evenimentul a fost onorat de prezența unor oaspeți de seamă: Alina Pop, ministru-consilier la Ambasada României la Belgrad; Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț; Traian Căcina, din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia; părintele Moise Lința, reprezentant al Episcopiei Dacia Felix; părintele Gheorghe Ianeș, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou; părintele Manuel Ianeș, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Nicolinț; Mariana Stratulat, directorul Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova; Dorinel Stan, președintele Asociației „Românii Independenți din Serbia”.

O comunitate trăiește prin limba și cântecul copiilor săi „Nimeni dintre noi nu alege limba în care este legănat. Este ceva ce ni se transmite. Ne-au transmis-o mama, bunica, învățătorul, însă noi suntem aceia care alegem ce vom face mai departe cu ea. O comunitate, despre care la noi se vorbește tot mai des că este tot mai mică numeric, nu dispare când numărul membrilor săi scade. Ea dispare când copiii nu mai vorbesc și nu mai cântă românește. Ai noștri cântă. Cei aproape patru sute de copii au ales să cânte românește, să joace precum bunicii lor și să poarte portul popular al strămoșilor”, a transmis în numele organizatorilor, inaugurând festivalul, Stevan Mihailov, felicitând apoi părinții și instructorii copiilor pentru că îi îndeamnă să-și păstreze aceste valori inestimabile, cum sunt portul nostru și tradițiile românești, menționând totodată că ediția de anul acesta s-a organizat, pentru prima dată, în condiții mai complicate, dar voința de a nu renunța și eforturile depuse de boboci au făcut posibilă desfășurarea festivalului și în acest an. „Cântați astăzi cu mândrie, pentru că astăzi cântați și pentru cei de ieri, dar și pentru cei de mâine”, a mai transmis participanților Stevan Mihailov, urându-le mult succes.

În numele Ambasadei României la Belgrad s-a adresat Alina Pop, ministru-consilier, care a transmis felicitări, în primul rând, părinților, pentru încurajarea copiilor de a merge pe acest drum, apoi profesorilor care îi sprijină și, nu în ultimul rând, copiilor, pentru toată dedicarea și implicarea în ducerea mai departe a tradiții lor. Cu aceleași gânduri a urcat pe scenă Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, care, în alocuțiunea sa, a adus aprecierile sale Societății Cultural Artistice „Dr. Radu Flora” din Satu Nou, pentru faptul că menține viu acest festival, pentru că el reprezintă, după cum dânsul a menționat, „o adevărată pepinieră de noi talente”.

Felicitări gazdelor și organizatorilor a transmis și Traian Căcina, din partea Consiliului Național al Minorității Naționale Române, care a apreciat că ei „reușesc să ducă mai departe făclia culturală a românilor din Banatul sârbesc, dar și dintr-o zonă mult mai largă”. Dânsul a mulțumit în mod aparte cadrelor didactice care, după cum a afirmat, „și-au pus energia și timpul la dispoziție, ca să lucreze cu copiii și să-i îndrume spre acest festival, care este o adevărată perlă, o bogăție a culturii noastre românești”. El a mai mulțumit și orchestrei CNMNR, sponsorilor și copiilor participanți, pentru că ei sunt viitorul nostru.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Teodora SMOLEAN

Foto: Radovan ĐERIĆ și Larisa GHEORGHE