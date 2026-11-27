Sala Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina (ICRV) din Zrenianin a găzduit vineri, 20 noiembrie, un eveniment editorial de referință pentru comunitatea românească din Banatul saârbesc: lansarea volumului „Românii din Zrenjanin”, semnat de renumitul istoric prof. dr. Mircea Măran.

Lucrarea, apărută sub egida editurii ICRV, aduce în prim-plan trecutul, evoluția demografică și contribuția culturală, spirituală și de altă natură a românilor din centrul administrativ al Banatului Central. Manifestarea a reunit oameni de cultură, cercetători, reprezentanți ai corpului diplomatic și membri ai comunității locale, confirmând interesul major pentru consemnarea și păstrarea memoriei identitare. Deschiderea evenimentului a aparținut gazdei, Doru Ursu, directorul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, care a subliniat importanța apariției acestui volum în peisajul publicistic al minorității românești din Serbia. Acesta a evidențiat parteneriatul îndelungat și fructuos dintre instituție și prof. dr. Mircea Măran, colaborare care a dat naștere, de-a lungul anilor, unor lucrări fundamentale dedicate istoriei așezărilor românești din Voivodina.



Prezent la eveniment, Daniel Bala, ministru-consilier în cadrul Consulatului General al României la Vârșeț, a salutat inițiativa editorială și a apreciat eforturile constante ale autorului și ale ICRV de a documenta prezența istorică a românilor în acest spațiu multicultural. Reprezentantul diplomației române a punctat rolul esențial pe care astfel de cercetări îl joacă în consolidarea legăturilor culturale transfrontaliere și în păstrarea identității naționale. „Autorul a manifestat un mare interes, nu numai față de această lucrare, ci, în general, față de comunitatea românească, față de istoria comunității românești din Voivodina. Am făcut o sugestie legată de traducerea acestui volum în limba sârbă: cred că ar fi interesant pentru cercetători și pentru publicul larg interesat de comunitatea românească. Țin să-l felicit pe Mircea Măran pentru această realizare; nu este prima și sper că nu este ultima, dânsul având merite deosebite în realizarea unor monografii despre așezările urbane în care există comunități românești. Volumul completează seria din această categorie.”

Valoarea științifică a cărții a fost analizată din două perspective complementare de către invitații speciali ai serii: Dr. Trăian Căcina, istoric și fost elev al autorului, a vorbit despre rigoarea metodologică a lucrării, dar și despre dimensiunea formativă a operei lui Mircea Măran. Din postura celui care i-a urmărit parcursul academic și pedagogic, dr. Căcina a evidențiat modul în care sursele de arhivă sunt valorificate pentru a reda o imagine clară a prezenței românești în Zrenianin. „Consider că este o lucrare aproape capitală pentru această zonă, foarte importantă, pentru că scoate în evidență istoria românilor din zona urbană și, pentru prima dată, din zona orașului Zrenianin. Noi mai avem monografii, tratate sau lucrări despre românii din zonele urbane, de la Vârșeț, Panciova, dar de la Zrenianin nu exista până în momentul de față. Nu aș putea să spun că este o monografie completă, dar este un început și o sistematizare a istoriei românilor de aici, din Zrenianin. Este o carte de 194 de pagini care tratează istoria românilor de aici, din oraș, din cele mai vechi timpuri cunoscute și până la momentul actual.”.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026

Dan MATA