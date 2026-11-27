La 19 noiembrie, în sala „Kreativa” a Căminului Tineretului din Vârșeț, a avut loc o prelegere dedicată bazelor jurnalismului, organizată de Filiala Serbia a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), în colaborare cu Căminul Tineretului și Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova. Evenimentul, desfășurat la inițiativa președintei filialei, Mariana Stratulat, a reprezentat prima acțiune a organizației de la constituirea acesteia.

În calitate de gazdă și coordonatoare a evenimentului, dr. Tatiana Petrică, directoarea Căminului Tineretului din Vârșeț și coordonatoarea Departamentului pentru Tineret, Inițiative Culturale și Creativitate Contemporană din cadrul Filialei Serbia a UZPR, a salutat inițiativa și și-a exprimat dorința ca asemenea activități să fie organizate cu regularitate. Aceasta a subliniat că nu este întâmplătoare alegerea Căminului Tineretului ca loc de desfășurare a primei acțiuni a filialei, instituția având tocmai menirea de a reuni tinerii și de a le oferi oportunități de educație, creație și dezvoltare personală. Prelegerea a fost susținută de dr. Valentin Mic, doctor în științele comunicării, director adjunct al CPE „Libertatea”, redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea” și vicepreședinte al Filialei Serbia a UZPR. La întâlnire au participat elevii clasei a IV-a cu predare în limba română de la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeț, însoțiți de profesoara de limba română Margareta Cojocar.

În deschiderea evenimentului, Mariana Stratulat a salutat participanții și a prezentat obiectivele acestei inițiative, menite să apropie tinerii de lumea presei și să le dezvolte competențele de comunicare și gândire critică. Aceasta a anunțat intenția organizatorilor de a desfășura, pe parcursul anului viitor, o serie de ateliere de jurnalism, la finalul cărora participanții să primească certificate de absolvire. Totodată, a evidențiat posibilitatea ca tinerii interesați să devină, în timp, colaboratori ai publicațiilor editate de CPE „Libertatea”: „Bucuria copiilor”, „Tinerețea”, „Lumina” și săptămânalul „Libertatea”. Mariana Stratulat a subliniat că dr. Valentin Mic, prin pregătirea sa academică și vasta experiență jurnalistică, este persoana potrivită pentru a-i iniția pe tineri în tainele acestei profesii. De asemenea, a mulțumit profesoarei Margareta Cojocar pentru implicare și dr.Tatiana Petrică, directoarea Căminului Tineretului din Vârșeț și coordonatoarea Departamentului pentru Tineret, Inițiative Culturale și Creativitate Contemporană din cadrul filialei, pentru sprijinul acordat organizării evenimentului. În cadrul prelegerii, dr. Valentin Mic le-a prezentat liceenilor noțiunile fundamentale ale comunicării, explicând, prin exemple concrete, procesul transmiterii unui mesaj și principalele forme de comunicare.

O atenție deosebită a fost acordată genurilor jurnalistice, îndeosebi știrii, considerată forma fundamentală de transmitere a informației. Participanții au aflat cum se construiește o știre, care sunt cele șase întrebări esențiale la care aceasta trebuie să răspundă – cine, ce, când, unde, cum și de ce – și în ce constă tehnica piramidei răsturnate, prin care informațiile cele mai importante sunt prezentate la începutul textului. Au fost abordate, de asemenea, particularitățile interviului și reportajului, precum și importanța curiozității, observației, documentării și verificării informațiilor în activitatea jurnalistică. Pornind de la propria experiență, inclusiv cea acumulată în presa școlară și la Radio VAP, lectorul a evidențiat faptul că jurnalismul presupune un proces continuu de învățare.



Un subiect de actualitate l-au constituit știrile false (fake news), dezinformarea și provocările generate de inteligența artificială. Dr. Valentin Mic a explicat atât avantajele noilor tehnologii, cât și riscurile utilizării lor, insistând asupra necesității verificării surselor și a dezvoltării discernământului în consumul de informații. Discuțiile au vizat și schimbările intervenite în obiceiurile de informare ale publicului, de la presa tipărită la platformele digitale și rețelele sociale. În acest context, a fost evidențiată adaptarea CPE „Libertatea” la noile forme de comunicare, prin intermediul site-ului propriu și al rețelelor sociale. Prelegerea a avut și un caracter interactiv, elevii participând la discuții despre informarea prin rețelele sociale și despre modalitățile de identificare a informațiilor credibile.



Fiecare participant a primit câte un exemplar al volumului „Învățarea artei comunicării – ghid de jurnalism”, semnat de dr. Valentin Mic, o resursă utilă pentru aprofundarea noțiunilor prezentate. Prin această primă acțiune, Filiala Serbia a UZPR își propune să pună bazele unui program de educație jurnalistică destinat tinerilor români din Serbia, încurajând implicarea acestora în viața culturală și publicistică a comunității.

Articolul îl puteți citi în numărul din 28 noiembrie 2026



Vasilie PETRICĂ