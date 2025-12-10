Preferă să fie înconjuratăde oameni sinceri

Daniela este născută într-o familie în care respectul față de cel mai în vârstă era pe primul loc. După cum ne-a mărturisit, îi place să fie înconjurată de oameni de la care are de învățat și pe care îi poate învăța. Cei care i-au oferit sprijin și au susținut-o în activitatea ei, pe parcursul vieții, au fost, în primul rând, soțul Eugen, iar mai târziu, după ce au venit pe lume, cei doi copii ai ei, care îi sunt dragi ca lumina zilei. Când există o bună înțelegere în familie, totul va merge așa cum ne-am închipuit, ne-a spus interlocutoarea noastră.

Daniela este născută pe data de 18 noiembrie 1974. Școala cu 8 ani a absolvit-o în satul natal, Nicolinț, iar apoi își continuă școlarizarea la un liceu din Vârșeț, pentru ca mai târziu să urmeze cursurile de medicină. După aceea se căsătorește cu Eugen Mengher, iar prima care vede lumina zilei este fiica Angela, urmată de fiul Andrei. În momentul de față, copiii ei sunt oameni maturi, capabili să deslușească binele de rău. De curând, familia Mengher a început o afacere de familie. În centrul satului au închiriat un spațiu comercial, unde au deschis un cafe-restaurant. În gestionarea acestui restaurant sunt incluși, pe lângă Daniela, și cei doi copii, Andrei și Angela. Planifică, pe parcurs, să introducă în meniu și hrană de tip fast-food.

Depănându-și povestea vieții, Daniela ne-a mărturisit că o perioadă a fost angajată la Căminul Gerontologic din Vârșeț. După aceea a decis să plece la muncă provizorie în Germania. Timp de 9 ani a lucrat ca îngrijitoare a persoanelor vârstnice. În trei familii a efectuat servicii de îngrijire și întreținere a bătrânilor. Cu toate că avea zilnic de realizat multe obligații, Daniela s-a descurcat destul de bine în cei 9 ani petrecuți în străinătate. După cum ne-a mărturisit, aceasta a reușit pentru că iubește ceea ce face și nimic nu îi era greu, fiindcă își dorește să-i ajute pe oamenii care au nevoie de îngrijire. Persoanele vârstnice au nevoie, pe lângă îngrijire, și de o vorbă frumoasă și de alintare, pe care le pot oferi doar femeile care se ocupă de întreținerea curățeniei și a persoanelor suferinde.

După cum a spus Daniela, marea ei dorință a fost ca, la revenirea în țară, să deschidă o cafenea în satul natal. Visul ei s-a împlinit pe data de 25 octombrie, ziua de naștere a fiului Andrei, când a fost pus în funcțiune cafe-restaurantul din centrul satului. Daniela ne-a povestit cum familia Mengher a ajuns la ideea de a deschide un cafe-bar la Nicolinț. „Ne-a fost de dorit să facem ceva pentru satul Nicolinț, pentru ca tinerii să aibă un spațiu al lor unde se pot aduna, iar pentru cei mai în vârstă să fie un loc unde pot sta la un pahar de vorbă. De asemenea, acesta este locul potrivit și pentru oamenii în vârstă care vin să savureze cafeaua, sucurile și alte băuturi răcoritoare. Acesta este un spațiu de relaxare, fiind și un colț de refugiu care le oferă posibilitatea să se simtă ca la ei acasă.

După impresiile clienţilor noștri, care ne-au vizitat, ei sunt foarte mulțumiți de amabilitatea oferită din partea personalului. Am impresia că aici se simte o atmosferă caldă, iar clienţii care ne vizitează vin cu o energie pozitivă, ceea ce este foarte important. În restaurantul nostru se servește cafea după toate gusturile: espresso, cafea neagră, apoi diferite ceaiuri, sucuri gazate și negazate. De asemenea, se pot servi sucuri naturale, precum sucul de portocală, dar și vitamine dizolvante, precum «Cedevita», apoi ciocolată caldă, cappuccino, dar și băuturi spirtoase. De asemenea, am ținut cont și de gusturile rafinate ale clienților; pentru fiecare consumator avem toate speciile de băuturi alcoolice, deci avem de toate pentru toți.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 50 din 13 decembrie 2025

