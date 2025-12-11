Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
2
overcast clouds
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

Să stimulăm creativitatea tinerilor și să-i implicăm activ în viața literar‑culturală

Săptămâna trecută, în sala de la etajul al cincilea al Centrului „Millennium” din Vârșeț, unde se află și Căminul Tineretului, a fost semnat protocolul de colaborare dintre CPE „Libertatea” din Panciova și Căminul Tineretului din Vârșeț.

La acest eveniment important pentru cele două instituții, care au colaborat și până acum la organizarea diferitelor evenimente culturale, au fost prezenți: Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea”, dr. Tatiana Petrică, director al Căminului Tineretului, dr. Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea”, dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și învățământ, vicepreședinte al CNMNR, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, precum și Marin Gașpar, redactor responsabil al Editurii „Libertatea”.
Protocolul a fost semnat de Mariana Stratulat, director al CPE „Libertatea”, și de dr. Tatiana Petrică, director al Căminului Tineretului. Cu această ocazie, Căminul Tineretului a primit o donație de cărți apărute la Editura „Libertatea”.
La început, Daniel Bala a felicitat semnarea celui de-al treilea protocol încheiat de CPE „Libertatea” cu instituțiile culturale din Vârșeț. El a apreciat importanța acestui parteneriat, care va contribui la aprofundarea și revitalizarea vieții culturale din oraș. Totodată, și-a exprimat convingerea că cele două instituții vor dezvolta împreună și mai multe activități dedicate tinerilor români din Vârșeț.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 50 din 13 decembrie 2025