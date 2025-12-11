Redescoperirea unei comori poetice ce a traversat timpul

„Există cărți care, odată apărute, devin repere. Cărți care apar în lume ca niște revelații târzii, dar necesare, și care reușesc, prin simpla lor prezență, să modifice felul în care privim literatura și pe cei care au construit-o în tăcere. Volumul «Împotrivirea aproapelui», publicat în caietul special al revistei «Lumina», este o astfel de carte – un act de recuperare culturală și, în același timp, un testament poetic redescoperit. În centrul acestei realizări editoriale se află Simeon Lăzăreanu, un jurnalist și publicist care nu doar cunoaște opera lui Ioan Flora, ci o și respiră. A avut intuiția, răbdarea și dibăcia de a transforma o întâmplare – găsirea unor manuscrise rămase neatinse decenii întregi – într-un proiect editorial de mare rafinament. Munca lui nu se reduce la selecție sau la ordonare: ea implică o adevărată arhitectură a memoriei. Prin grija sa, manuscrisele, notele de lucru, variantele poetice și paginile uitate au căpătat forma coerentă a unui volum demn de patrimoniu”.

Aceste cuvinte au fost rostite de Mariana Stratulat, director al Casei de Presă și Editură „Libertatea”, la lansarea caietului special al revistei „Lumina” dedicat poetului Ioan Flora și realizat de Simeon Lăzăreanu.

Lansarea a avut loc la Biblioteca orașului Vârșeț şi a fost moderată cu multă dăruire de sine de dr. Eufrozina Greoneanţ. La eveniment au participat reprezentanți ai comunității românești și personalități din domeniul cultural și administrativ, printre care: Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, dr. Traian Căcina, membru în Executivul orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură și vicepreședinte al Consiliului Național Român, părintele iconom stavrofor protoiereu Mihai Gherghel, preot greco-catolic şi director pentru Caritas Serbia, dr. Tatiana Petrică, director al Căminului Tineretului din Vârșeț, dr. Dorinel Stan, președintele Asociației ,,Românii Independenți din Serbia”, prof. univ. dr. Teodor Groza Delacodru, poet şi scriitor, precum și conducerea Casei de Presă și Editură „Libertatea” în componența: Mariana Stratulat, director, dr. Valentin Mic, director adjunct și redactor responsabil al săptămânalului „Libertatea” și Marin Gașpăr, redactor al Editurii „Libertatea”.

Cuvinte de bun venit a adresat Vesna Zlatičanin, directoarea Bibliotecii Orășenești din Vârșeț, care a amintit protocolul de colaborare încheiat între bibliotecă și Editura „Libertatea”. Vesna Zlatičanin a prezentat proiectele realizate împreună, subliniind importanța parteneriatului pentru promovarea culturii și literaturii românești și sârbești în această regiune.

Dr. Traian Căcina a subliniat importanța cuvântului scris în formarea gândirii, eticii și caracterului nostru, apreciind colaborarea dintre Biblioteca orașului și Editura „Libertatea” prin protocolul semnat. El a felicitat organizatorii și autorul pentru acest eveniment deosebit.

Text şi fotografii: Denis STRATULAT

