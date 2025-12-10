Prestigiu european și consacrare poetică pentru Mariana Stratulat

În anul jubiliar al Casei de Presă și Editură „Libertatea”, când această venerabilă instituție a presei și culturii românești din Serbia sărbătorește opt decenii de activitate neîntreruptă, succesul de la Podgorica capătă o semnificație cu totul specială. Nu este vorba doar despre participarea la un festival de poezie, ci despre o confirmare internațională a rolului esențial pe care „Libertatea” îl joacă în susținerea creativității, dialogului cultural și afirmării identității noastre în Europa.

La Festivalul Internațional de Poezie din capitala Muntenegrului – o manifestare de mare amploare, la care au sosit nu mai puțin de 927 de lucrări poetice din întreaga Europă, prezența autorilor Casei de Presă și Editură „Libertatea” a fost remarcabilă; nu doar prin participare, ci și prin calitatea scriiturii, prin prestigiul editorial pe care îl reprezintă instituția și prin rezultatele obținute.

Din cele 927 de lucrări, doar 60 au fost alese pentru antologia festivalului, printre acestea regăsindu-se și creațiile poeţilor Mariana Stratulat, Gordana Kovačević și Valentin Mic, distinși cu diplome și medalii ale World Poets Association (WPA). Prin acest gest, una dintre cele mai mari organizații poetice internaționale a confirmat încă o dată valoarea literară promovată de „Libertatea”.

În centrul festivității s-a aflat Premiul CPE „Libertatea”, instituit la aniversarea a 80 de ani de existență. Este un premiu care nu onorează doar scriitorii, ci și o tradiție culturală, un efort colectiv, o istorie jurnalistică transformată în reper identitar.

Prezentarea acestui premiu pe scena festivalului din Podgorica a fost întâmpinată cu respect și admirație, deoarece puține instituții din regiune se pot lăuda cu o asemenea continuitate culturală și cu o asemenea contribuție la promovarea literaturii române din Serbia.

Premiul „Libertatea” a devenit, astfel, un ambasador al valorilor noastre culturale, un simbol al legăturilor active dintre comunități și un pod literar întins între Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina.

În aceeași atmosferă solemnă, recunoașterea europeană a venit în persoana Marianei Stratulat, una dintre cele mai puternice, constante și fertile creatoare ale literaturii contemporane din regiune. Autoare a peste 30 de volume, premiată în țară și în străinătate, prezentă în antologii și festivaluri internaționale, Mariana Stratulat reprezintă nu doar o personalitate literară, ci și un pilon cultural pentru întregul Banat.

Valentin MIC

