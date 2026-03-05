ȘCOALA ELEMENTARĂ „Întâi MAI” DIN PETROVASÂLA A MARCAT JUBILEUL DE 10 ANIDE LA INIȚIEREA PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „MĂRȚIȘORUL ȘI FESTIVALUL OBICEIURILOR DIN STRĂBUNI” Copiii sunt păstrători fideli ai tradițiilor strămoșești

Duminică, 1 martie, la sărbătoarea sosirii primăverii, la Petrovasâla s-au adunat elevi de la școlile elementare din Sân-Mihai, Nicolinț, Petrovasâla, Satu Nou, Ecica, Torac, Uzdin, Vârșeț și Sân-Ianăș, precum și oaspeți din Timișoara și Deta, România, pentru a marca jubileul de 10 ani de la demararea proiectului educațional „Mărțișorul și Festivalul obiceiurilor din străbuni”.

La festivitatea de marcare a acestui eveniment de anvergură au fost prezenți onorați oaspeți: Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, dr. Traian Căcina, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Aleksandar Siveri, președintele Adunării comunei Alibunar, precum și reprezentanți ai Comunității Locale din Petrovasâla.

În prima parte a programului festiv, în sala de educație fizică a avut loc o expoziție de mărțișoare, cu un atelier de creație pentru confecționarea acestora. Pe standurile amenajate în sala de educație fizică a școlii din Petrovasâla, elevii, cu sprijinul părinților și al cadrelor didactice care i-au însoțit, au expus acele podoabe împletite din fir alb și roșu, care sunt agățate la piept și oferite în dar persoanelor dragi. Creațiile lor vor deveni podoabe simbolice ale primăverii, urmând a fi așezate cu grijă în pom, ca semn al continuității tradiției și al bucuriei împărtășite.

La ora 12, în sala Căminului Cultural din Petrovasâla, a avut loc spectacolul folcloric – Festivalul Obiceiurilor din Străbuni. Evenimentul ne amintește că natura se pregătește să reînvie sub razele blânde ale soarelui, urmate de zâmbetul cald al copiilor.

Evenimentul a fost inaugurat de directorul școlii, Petru Glanda, care a adresat cuvinte de gratitudine onoraților oaspeți, precum și elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru participarea la acest eveniment. Cuvinte de bun augur au fost adresate de onorații oaspeți: Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, Aleksandar Siveri, președintele Adunării comunei Alibunar, și dr. Traian Căcina, vicepreședinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia.

În cuvântul de adresare, Daniel Bala a menționat, printre altele, că acest proiect implică tânăra generație din școlile românești în promovarea obiceiurilor moștenite din străbuni. În continuare, a remarcat că elevii de naționalitate română sunt păstrători fideli ai tradițiilor, demonstrând faptul că mărțișorul este o sărbătoare deosebită în cadrul comunității românești de pe aceste meleaguri.



Silvia MĂRGAN

