„Serbia e a doua mea casă” – confesiunile artisteipentru care nu există granițe

Cu vocea care trece granițele și un stil ce îmbină tradiția românească cu energia balcanică, artista Maria Didraga a reușit să-și creeze un drum muzical atât în România, cât și în Serbia. Colaborările ei cu nume mari ale scenei sârbești, precum Dragan Kojić Keba, Dragana Mirković sau Snežana Đurišić, sunt punțile care unesc cele două țări. În dialogul de față, artista vorbește despre drumul început la vârsta de 11 ani, despre munca din spatele scenei, publicul care o inspiră și modul în care fiecare colaborare îi redefinește identitatea muzicală.

Ați început să colaborați tot mai mult cu muzicieni din Serbia. Cum au apărut aceste legături și în ce fel v-au influențat stilul și evoluția artistică? Vă rog, de asemenea, să menționați cu care dintre muzicieni colaborați.

Într-adevăr, de ceva vreme am început importante colaborări cu artiști, muzicieni și organizatori de evenimente și spectacole din Serbia. O voi menționa mai întâi chiar pe cea mai recentă, și anume invitația superstarului muzicii balcanice Dragan Kojić Keba de a urca alături de el pe scenă, în cadrul concertului său aniversar din 16 octombrie 2025, susținut la MTS Dvorana din Belgrad.

Acolo am cântat câteva melodii românești, dar și, în duet cu el, hitul lui „Imao sam”. În partea de intro am avut ocazia să interpretez această piesă în stil de doină, cu melisme curat bănățene, pentru că el apreciază mult acest stil și a fost foarte impresionat de idee. A fost o experiență de neuitat pentru mine, iar publicul s-a dovedit extraordinar — cald, primitor și pasional, o calitate care, trebuie să recunosc, cu greu se poate întâlni la publicul românesc.

Colaborarea cu acest mare artist va continua, urmând să avem piese noi împreună, invitații la televiziuni și multe alte proiecte alături de soțul meu, Joan Tudoran, care a început, la rândul său, o colaborare fructuoasă cu Dragan Kojić Keba. Chiar în această perioadă au lansat piesa „Maska”, creația versurilor, a liniei melodice și a aranjamentelor orchestrale aparținând soțului meu. Se prefigurează a fi o melodie de mare succes, având deja un impact considerabil asupra publicului din Serbia.

O colaborare importantă a fost anul acesta și cu Željko Adžić, fondatorul radioului de succes din Timișoara, „Banat Link”, dar și organizatorul Festivalului Balcanic „Banaton Fest”, aflat deja la cea de-a doua ediție. Am avut aici ocazia, împreună cu bandul meu, să împărțim scena cu artiști renumiți din Serbia, precum Dragana Mirković și Snežana Đurišić.

De asemenea, nu aș vrea să uit experiența extraordinară trăită în vara anului 2023, când, tot alături de bandul nostru, am cântat în deschiderea concertului susținut de Lepa Brena la Timișoara – un eveniment care a avut un impact major asupra iubitorilor de muzică sârbească din județul Timiș, dar și din județele învecinate.

Se întrevede un viitor extraordinar, în care soțul meu, Joan Tudoran, compozitor și producător muzical, va începe colaborări cu artiști excepționali, unul dintre ei fiind Dado Topić. Toate aceste colaborări muzicale mă împlinesc ca artist, mă validează, îmi sporesc încrederea și mă completează, consolidându-mi stilul muzical. Îmi oferă inspirație în interpretare și îmi confirmă convingerea că un artist trebuie să fie unic, să aibă un stil propriu și să nu se teamă să fie el însuși pe scenă – acolo unde te poți exprima în cel mai frumos mod: cu sufletul.

Vizitați des Serbia. Ce găsiți aici – profesional sau uman – și vă face să reveniți?

Da, așa este, Serbia a devenit a doua mea casă, deși locuim la Timișoara. M-am îndrăgostit de Serbia în momentul în care m-am îndrăgostit de soțul meu. Am găsit aici oameni mult mai calzi decât mă așteptam, am găsit respect între oameni, muzică extraordinară și mâncare foarte bună.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 22 noiembrie 2025