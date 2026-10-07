Audițiile vor avea loc pe data de 24 octombrie

Satu Nou se pregătește să găzduiască o nouă ediție a Festivalului Copiilor, manifestare inclusă în cadrul Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia. Evenimentul va avea loc în data de 22 noiembrie, în sala mare a Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou, pentru a patra oară consecutiv în această localitate.

Audițiile pentru soliști vocali și instrumentiști sunt programate pentru 24 octombrie, începând cu ora 10, în sala mică a Casei de Cultură „3 Octombrie”. Potrivit informațiilor oferite de Stevan Mihailov, din partea organizatorilor, ediția din acest an este organizată de Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora” din Satu Nou, în colaborare cu Casa de Cultură „3 Octombrie” și Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din localitate. Festivalul beneficiază de sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relațiile cu Comunitățile Religioase, precum și al municipiului Panciova.

La festival sunt așteptați să participe nu doar soliști vocali și instrumentiști, ci și ansambluri de dansuri, grupuri și coruri de elevi, precum și orchestre. Cei interesați se pot înscrie prin e-mail, la adresa raduflora@gmail.com. Organizatorii îi invită pe toți copiii și tinerii pasionați de muzică și folclor să se alăture acestei manifestări, exprimându-și speranța că și ediția din acest an se va bucura de o participare numeroasă și va contribui la promovarea și păstrarea tradițiilor culturale românești în rândul tinerei generații.

Articolul îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN