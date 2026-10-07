Firuța Voin – 25 de ani de carieră artistică, marcați de talent, prezență scenică și dăruire

Un sfert de veac de activitate artistică a Firuței Voin a fost sărbătorit la 3 octombrie, în sala Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț, prin concertul „Puterea Unirii – Generația care unește”, desfășurat în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a nouă ani de activitate a Fundației „Protopop Traian Oprea”.

Concertul a fost construit ca o întâlnire între experiență și tinerețe, între artiști consacrați și soliști ai noilor generații. În centrul serii s-a aflat Firuța Voin, a cărei activitate de 25 de ani reunește cântecul, educația și preocuparea constantă pentru transmiterea valorilor culturale românești. În jurul său, prezența tinerilor interpreți a dat sens deplin titlului „Generația care unește”, sugerând că tradiția rămâne vie atunci când este preluată și dusă mai departe.

Evenimentul a marcat, în același timp, nouă ani de activitate ai Fundației „Protopop Traian Oprea”, perioadă în care aceasta a inițiat și susținut numeroase proiecte culturale, educaționale și spirituale dedicate comunității românești din Voivodina. Cele două aniversări au fost reunite într-un eveniment de amploare, construit în jurul unei idei comune: păstrarea și transmiterea valorilor românești într-o comunitate pentru care limba, cântecul, biserica, familia și tradiția rămân forme esențiale de afirmare identitară.

Sfințirea și tăierea colacului la sediul Fundației După încheierea concertului desfășurat în fața unui public numeros, pe scena Teatrului Național „Sterija”, sărbătoarea aniversară a continuat la sediul Fundației „Protopop Traian Oprea” din Vârșeț, printr-un moment de profundă încărcătură spirituală.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 10 octombrie 2026

Denis STRATULAT